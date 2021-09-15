Котировки акций сектора металлургии РФ могут потерять еще 2-4% до конца недели - "Фридом Финанс"

Котировки акций российского металлургического сектора могут потерять еще 2-4% до конца текущей недели, отыгрывая новость о возможном повышении НДПИ, говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке инвестиционной компании "Фридом Финанс" Георгия Ващенко.

"Инвесторов встревожили новости о возможном повышении НДПИ (почти в три раза) для компаний металлургического сектора. Если это произойдет, нагрузка на отрасль может вырасти на 100 млрд руб., что сопоставимо с прибылью крупного игрока сектора. Нельзя исключать, что наиболее тяжелое налоговое бремя ляжет на компании черной металлургии, а также на "Норникель". Стоит также принять во внимание тот факт, что финансовые доходы "РусАла" в значительной степени зависят от "Норникеля", поэтому негативная реакция инвесторов затронула и котировки алюминиевого гиганта, - пишет Ващенко. - Мы полагаем, что основные аспекты и параметры налоговой реформы могут быть обнародованы уже в октябре. В этом случае будет возможно сделать приемлемые расчеты по влиянию повышения НДПИ на прибыль компаний. При этом существенного сокращения прибыли по сравнению с текущими прогнозами, на наш взгляд, ждать не стоит. В краткосрочной перспективе рынок продолжит отыгрывать новость негативно: котировки акций сектора могут потерять еще 2-4% до конца недели".

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