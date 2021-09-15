Идея дня: маркетинговые действия Apple могут повысить интерес к акциям компании - "ВТБ Мои Инвестиции"

Маркетинговые действия Apple Inc. могут повысить интерес к акциям компании, однако устойчивый рост маловероятен без запуска принципиально новых продуктов, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Новые модели iPhone13 Pro и Pro Max будут поддерживать частоту обновления 120 Гц. Так же повысилась емкость аккумулятора и расширился угол обзора камеры. Визуально модели выглядят аналогично линейке 12. Цены на все модели очень похожи на прошлогодние", - отмечают аналитики инвестиционной платформы.

По их мнению, наиболее привлекательной особенностью нового iPhone является маркетинговая и дистрибьюторская поддержка, а не сам телефон. Deutsche Telekom предложила клиентам получить IPhone 13 бесплатно и скидку на новый телефон раз в два года. Похожую программу предложила AT&T. Программа обновления Apple позволяет выбрать параметры покупки до предзаказа 17 сентября.

"Действия Apple, вероятно, приведут к высоким стартовым продажам, что может повысить интерес к акциям компании. Однако мы считаем, что компания переоценена, и не сможет поддерживать рост в ближайшие время, если не запустит принципиально новые продукты", - заключают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.