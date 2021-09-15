Курс рубля, скорее всего, останется в среду вблизи 72,9 руб./$1 - Sber CIB

Курс рубля по отношению к доллару, скорее всего, останется в среду на уровне 72,9 руб./$1 на фоне умеренно негативного настроя инвесторов из-за более слабой, чем ожидалось, китайской макроэкономической статистики, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Нефтяной рынок ждет данные по товарным запасам углеводородов в США. Скорее всего, они будут позитивными и ближе к вечеру помогут котировкам нефти марки Brent приблизиться к $75 за баррель, отмечают в инвестбанке.

Премии на аукционах Минфина в среду, скорее всего, окажутся незначительными. Возможно снижение доходности рублёвого долга после роста накануне, предполагают эксперты Sber CIB.

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