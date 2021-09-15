Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,8-73,5 руб./$1 - Альфа-Капитал"

Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,8-73,5 руб./$1 и на уровне 86,0-87,0 руб./EUR1, говорится в комментарии "Альфа-Капитала".

Аналитик Денис Бадьянов напоминает, что во вторник вечером российский рубль демонстрировал ослабление к доллару и евро после выхода данных о потребительских ценах в США в августе (5,3%), что стало фактором давления для развивающихся рынков. Курс доллара на 19:00 МСК составил 72,76 руб. (+10,75 коп.), курс евро - 86,05 руб. (+24,5 коп.). Стоимость бивалютной корзины выросла на 16,9 коп. и составила 78,74 руб.

Эксперт отмечает, что на открытии торгов среды, 15 сентября, национальная валюта слабо меняется: курс доллара составил 72,93 руб. (+3,0 коп.), курс евро - 86,115 руб. (+1,0 коп.).Нефтяные котировки продолжили рост накануне на фоне ожидания нового урагана Николас в Мексиканском заливе, где пока восстановлена только половина добычи сырья: стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,3% ($73,7 за баррель), цена октябрьских контрактов на нефть марки WTI прибавила 0,23% ($70,6 за баррель).

По мнению Бадьянова, в течение дня российский рубль может торговаться в диапазоне 72,8-73,5 руб. в паре с долларом и на уровне 86,0-87,0 руб. в паре с европейской валютой.

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