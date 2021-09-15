Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут конференция Мосбиржи, макроэкономические публикации в России, США и Европе:

- Московская биржа проведет телефонную конференцию;

- В России в 19:00 МСК выйдет еженедельная статистика по потребительской инфляции;

- В США ожидаются данные по промышленному производству и ценам на импорт, а также еженедельная сводка Управления энергетической информации по товарным запасам нефти и нефтепродуктов;

- В Европе будет опубликована официальная информация по промышленному производству в еврозоне.

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