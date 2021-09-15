Утренние прогнозы: торги акциями РФ в среду начнутся, скорее всего, нейтрально

Аналитики полагают, что смешанный внешний фон (благоприятная конъюнктура на рынке нефти будет компенсирована слабо негативным фоном на глобальных рынках) может обусловить нейтральное открытие торгов акциями РФ.

BCS Express (Василий Карпунин): "Вероятен нейтральный старт торгов по индексу Мосбиржи в среду. Общая картина по индексу Мосбиржи пока не меняется, он остается в рамках восходящего тренда. Во вторник вновь были переписаны исторические максимумы. Об отмене растущей тенденции можно будет говорить лишь при спуске ниже 3840-3850 пунктов, но до этих отметок еще далеко".

Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Индекс Мосбиржи во вторник сумел обновить исторический максимум в основном благодаря "фишкам". Так, сильная конъюнктура на рынке нефти и газа способствовала росту акций топливно-энергетического комплекса ("Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Татнефть" ао). Бумаги "НОВАТЭКа" в течение дня также смогли обновить рекордный уровень, однако не удержались и скорректировались к концу торгов. Также отметим ралли в акциях "РусАгро" и "ФосАгро" на фоне новостей о дивидендах. В акциях других секторов наблюдалась фиксация прибылей. Полагаем, что текущая благоприятная конъюнктура на рынке нефти будет компенсирована слабо негативным фоном на глобальных рынках, в результате чего индекс Мосбиржи будет консолидироваться в диапазоне 4030-4060 пунктов в среду".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России противоречивый. Азиатские индексы в минусе на фоне слабой статистики в Китае. Однако нефть дорожает, что обещает поддержку в акциях нефтегазового сектора. Впрочем, общий негативный фон всё же доминирует, поэтому в начале дня вероятность снижения российских индексов выше, чем вероятность их роста".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в районе 4060-4070 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4050, 4040 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4080, 4090 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи может обновить свой близкий исторический максимум при поддержке улучшившегося состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения".

Sber CIB: "Динамика мировых бирж в среду утром разнонаправленная. Российские акции могут начать торги на уровне закрытия вторника".