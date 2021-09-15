Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне 4030-4060п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне 4030-4060 пунктов на торгах в среду, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

"Индекс Мосбиржи во вторник сумел обновить исторический максимум в основном благодаря "фишкам". Так, сильная конъюнктура на рынке нефти и газа способствовала росту акций топливно-энергетического комплекса ("Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Татнефть" ао). Бумаги "НОВАТЭКа" в течение дня также смогли обновить рекордный уровень, однако не удержались и скорректировались к концу торгов. Также отметим ралли в акциях "РусАгро" и "ФосАгро" на фоне новостей о дивидендах. В акциях других секторов наблюдалась фиксация прибылей. Полагаем, что текущая благоприятная конъюнктура на рынке нефти будет компенсирована слабо негативным фоном на глобальных рынках, в результате чего индекс Мосбиржи будет консолидироваться в диапазоне 4030-4060 пунктов в среду", - отмечает эксперт банка.

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