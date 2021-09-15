Текущий момент интересен для покупки длинных ОФЗ - ПСБ

Доходность гособлигаций выше 7% годовых представляет интерес для инвесторов для покупки длинных ОФЗ, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Давление на длинные ОФЗ во вторник возобновилось, доходность 10-леток выросла на 4 б.п. - до 7,03% годовых; 5-летних - на 1 б.п. (до 6,94% годовых), констатирует эксперт Дмитрий Грицкевич.

"Основным негативным фактором выступают аукционы ОФЗ - Минфин предложит к размещению длинные 10-летний и 20-летний выпуски без лимита. На аукционе ожидаем умеренный спрос на длинный участок кривой после достаточно жестких комментариев Банка России по итогам пятничного заседания: не исключаем, что часть инвесторов может занять выжидательную позицию. При этом, по данным ЦБ, в августе нерезиденты купили максимальный месячный объем госбумаг с начала года - 175,7 млрд руб. Сохранение спроса на 10-летки может стать позитивным сигналом для остальных инвесторов. На наш взгляд, доходность выше 7% годовых выглядит интересно для накопления позиции в длине", - пишет аналитик ПСБ.

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