Вероятна консолидация рубля вблизи 73 руб./$1 в среду - "Алор Брокер"

Вероятна консолидация курса рубля по отношению к доллару вблизи уровня 73 руб./$1 в течение торговой сессии в среду, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Рубль во вторник растерял часть успехов понедельника, ослабнув к доллару на треть процента. В среду на утренних торгах пара доллар/рубль растет. Ожидаем, что курс российской валюты в течение дня будет колебаться вокруг отметки 73 руб./$1", - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

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