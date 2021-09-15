Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 15 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник "в минусе" после роста в начале дня на данных о некотором ослаблении инфляции в США. При этом значение Nasdaq Composite опустилось по итогам пятой сессии подряд. Сначала на рынке отмечалось небольшое "ралли облегчения" из-за немного меньшего, чем ожидалось, повышения цен, однако затем участники рынка посчитали, что эти данные вряд ли изменят намерения Федеральной резервной системы относительно сворачивания стимулирующих мер, что в итоге развернуло рынок вниз.

Потребительские цены (индекс CPI) в стране в августе выросли на 5,3% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда. Таким образом, инфляция несколько замедлилась по сравнению с максимальным значением за последние тринадцать лет в 5,4%, которое было зафиксировано в июне и июле. Изменение индекса CPI в августе совпало со средним прогнозом аналитиков. Цены в августе выросли на 0,3% относительно предыдущего месяца (это минимальные темпы подъема за последние семь месяцев). Эксперты в среднем ожидали увеличения на 0,4%. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) увеличились на 0,1% за месяц (самый незначительный прирост с февраля) и на 4% за год. Консенсус-прогноз предполагал повышение соответственно на 0,3% и 4,2%.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно в ходе торгов в среду. Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,5%. Южнокорейский Kospi к 8:25 МСК вырос на 0,3%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 снизился на 0,2%.

Опубликованная порция статистических данных из Китая показала, что экономика страны снизила темпы роста. В частности, данные показали, что рост розничных продаж и промышленного производства в Китае замедлился в августе на фоне карантинных ограничений, введенных в стране в связи со вспышкой COVID-19. Розничные продажи увеличились на 2,5% по сравнению с тем же месяцем годом ранее - минимальными темпами с августа 2020 года. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали замедления темпов роста розничных продаж в прошлом месяце до 6,3% с июльских 8,5%. Объем промпроизводства в КНР в августе увеличился на 5,3% в годовом выражении после подъема на 6,4% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 5,6%. Несмотря на это китайский индекс Shanghai Composite к 8:05 МСК подрос на 0,3%. В то же время гонконгский индекс Hang Seng снижается почти на 1%.

Цены на нефть растут в среду после публикации данных Американского института нефти (API), показавших более существенное, чем ожидалось, снижение запасов в США. Согласно информации API, запасы в Штатах на прошлой неделе сократились на 5,437 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения на 3,903 млн баррелей. Неделей ранее запасы нефти уменьшились на 2,882 млн баррелей, их снижение продолжается уже семь недель подряд. При этом опасения экспертов, связанные с возможной угрозой нового урагана для добывающих мощностей в Мексиканском заливе, сошли на нет, поскольку "Николас", усилившийся до урагана первой категории, практически не затронул регион.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в среду составила $74,13 за баррель, что на 0,72% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 0,1% - до $73,6 за баррель, максимума с 30 июля. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $70,96 за баррель, что на 0,71% выше итогового значения предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов увеличилась всего на $0,01 - до $70,46 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла всего в 1,1 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,056 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,81 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 сентября снизился всего на 0,035% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,37 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,015%, опустившись до 726,83 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Европлан-001Р-01" (+0,26%), "ГТЛК-001Р-15" (+0,16%) и "Газпромбанк-001Р-09Р" (+0,16%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,23%), "Роснефть-001Р-04" (-0,22%) и "Сбербанк-001Р-SBER15" (-0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) (ПСБ) полностью разместил выпуск 3-летних облигаций серии 003Р-07 объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок прошел 9 сентября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,15% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 8,32% годовых. Объем размещения по итогам закрытия книги заявок был увеличен с "не менее 10 млрд рублей" до 15 млрд рублей.

АО "Автобан-Финанс" полностью разместило 5-летние облигации серии БО-П03 с офертой через 2 года объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 10 сентября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,9% годовых.

ГК "Автодор" полностью разместила 5-летние облигации серии БО-004P-01 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 14 сентября в форме конкурса по купону. Размещение состоялось в тот же день. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,95% годовых. Ориентир ставки 1-го купона составлял 7,85-8,05% годовых и в процессе маркетинга не изменялся.

Группа "ЛСР" (MOEX: LSRG) установила ставку 1-го купона 5-летних бондов серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,65% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,93% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: 20% от номинала будет выплачено в дату окончания 12-го купона и еще по 40% от номинала в дату окончания 16-го и 20-го купонов. Купоны квартальные. Сбор заявок на облигации прошел 14 сентября. Объем размещения по итогам закрытия книги заявок был увеличен вдвое - с "не менее 5 млрд рублей" до 10 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 17 сентября.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 25-го купона облигаций серии А15 на уровне 9,25% годовых. Величина купона определяется как сумма ключевой ставки ЦБ РФ на соответствующую дату (на 11 марта - 4,25%) и премии в размере 2,5% годовых. Эмитент разместил облигации с госгарантией серии А15 на 7 млрд рублей в августе 2009 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны, ставка текущего купона - 6,75% годовых. Дата погашения займа - 15 сентября 2028 года.