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15 сентября 2021 года 09:26

Brent подорожала до $74,07 за баррель

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник "в минусе". Фондовые индексы стран АТР меняются разнонаправленно в ходе торгов в среду. Цены на нефть растут в среду.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник "в минусе" после роста в начале дня на данных о некотором ослаблении инфляции в США.

При этом значение Nasdaq Composite опустилось по итогам пятой сессии подряд, отмечает MarketWatch.

Сначала на рынке началось "ралли облегчения" из-за немного меньшего, чем ожидалось, повышения цен, однако эти данные вряд ли изменят намерения Федеральной резервной системы относительно сворачивания стимулирующих мер, полагает управляющий директор Charles Schwab Рэнди Фредерик.

"К чему бы не склонялся Федрезерв, я не верю, что свежие цифры были настолько далеки от предположений, чтобы изменить его намерения", - отметил он.

Потребительские цены (индекс CPI) в стране в августе выросли на 5,3% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда. Таким образом, инфляция несколько замедлилась по сравнению с максимальным значением за последние тринадцать лет в 5,4%, которое было зафиксировано в июне и июле.

Изменение индекса CPI в августе совпало со средним прогнозом аналитиков, сообщает Trading Economics.

Цены в августе выросли на 0,3% относительно предыдущего месяца. Это минимальные темпы подъема за последние семь месяцев. Эксперты в среднем ожидали увеличения на 0,4%, сообщает The Wall Street Journal.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) увеличились на 0,1% за месяц (самый незначительный прирост с февраля) и на 4% за год. Консенсус-прогноз предполагал повышение соответственно на 0,3% и 4,2%.

Котировки акций Oracle Corp. (SPB: ORCL) снизились во вторник на 2,8%. Днем ранее один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения объявил о том, что его выручка в первом квартале 2022 финансового года (июнь-август) повысилась на 4%. Тем не менее, она не оправдала ожиданий экспертов.

Стоимость Apple Inc. (SPB: AAPL) опустилась на 1% после того, как в рамках ежегодного мероприятия компания представила новую линейку смартфонов - iPhone 13. Также был показан новый iPad и Apple Watch с дисплеем, бесшовно сливающимся с корпусом.

Цена бумаг Herbalife Nutrition Ltd. рухнула более чем на 21% после того, как производитель пищевых добавок ухудшил прогноз финпоказателей во второй раз за месяц.

Котировки Sportradar Group AG упали на дебютных торгах на 7,2% - до $25,05. Швейцарская компания, специализирующая на анализе спортивных результатов, провела первичное размещение акций по цене $27 на бирже Nasdaq и привлекла $513 млн. Объем IPO составил $513 млн, а компания в целом была оценена в $21,07 млрд.

Среди компонентов Dow Jones лидерами снижения стоимости стали Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) Inc. (-2%), Caterpillar (SPB: CAT) Inc. (-1,9%) и Chevron Corp. (SPB: CVX) (-1,8%). При этом подорожали только акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT) (+0,9%), Salesforce.com Inc. (SPB: CRM) (+0,1%) и Coca-Cola Co. (SPB: KO) (+0,1%).

Бумаги Intuit Inc. (SPB: INTU) прибавили в цене 2%. Производитель программного обеспечения, владеющий платформой для обработки налоговых деклараций TurboTax, объявил о покупке за $12 млрд маркетинговой фирмы MailChimp.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 292,06 пункта (0,84%) - до 34577,57 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось за день на 25,68 пункта (0,57%), составив 4468,73 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов опустился на 67,82 пункта (0,45%) - до 15037,76 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно в ходе торгов в среду.

Опубликованная в среду утром порция статистических данных из Китая показала, что экономика страны снизила темпы роста, пишет MarketWatch.

В частности, данные показали, что рост розничных продаж и промышленного производства в Китае замедлился в августе на фоне карантинных ограничений, введенных в стране в связи со вспышкой COVID-19.

Розничные продажи увеличились на 2,5% по сравнению с тем же месяцем годом ранее - минимальными темпами с августа 2020 года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали замедления темпов роста розничных продаж в прошлом месяце до 6,3% с июльских 8,5%.

Объем промпроизводства в КНР в августе увеличился на 5,3% в годовом выражении после подъема на 6,4% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 5,6%.

Несмотря на это китайский индекс Shanghai Composite к 8:05 МСК подрос на 0,3%.

Среди лидеров роста на шанхайской бирже акции компаний из биотехнологической (SiChuan HeBang Biotechnology Co. Ltd.), добывающей (Anyuan Coal Industry Group Co. Ltd.) и энергетической (CECEP Wind-Power Corp.) отраслей, которые прибавляют по 10%.

В то же время гонконгский индекс Hang Seng снижается почти на 1%.

Больше всего на гонконгской бирже в среду теряют акции операторов казино в Макао на фоне роста опасений по поводу возможного ужесточения контроля за сектором со стороны властей.

Днем ранее администрация Макао издала постановление, в котором содержится рекомендация лицензированным казино выплачивать дивиденды акционерам только после их одобрения со стороны властей. Кроме того, документ предписывает представителям правительства вести непосредственный надзор за игровым сектором.

Котировки акций Sands China Ltd. стремительно снижаются на 26,7%, Galaxy Entertainment Group Ltd. - на 17%, Wynn Macau Ltd. - на 24% и MGM China Holdings Ltd. - на 18,5%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:20 МСК опустился на 0,4%.

В лидеры падения на японском рынке выходят акций инвесткорпорации SoftBank Group Corp., которые снижаются почти на 5%. В компании сообщили, что SoftBank создала второй инвестфонд в латиноамериканском регионе размером в $3 млрд, основной целью которого будут инвестиции в технологический сектор.

Акции автопроизводителей Toyota Motor Corp. снижаются на 0,8%, Honda Motor Co. Ltd. - на 1,6%, Mazda Motor Corp. - на 2,3%.

Южнокорейский Kospi к 8:25 МСК вырос на 0,3%.

Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor Co. прибавляют 0,7%. Стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличивается на 0,9%, другого представителя отрасли - SK Hynix Inc. - снижаются на 0,5%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 снизился на 0,2%.

На австралийском рынке акций больше всего теряют в цене бумаги компаний, работающих в энергетическом и добывающем секторах: AGL Energy Ltd. (-6%), Beach Energy Ltd. (-4%), Santos Ltd. (-3%) и BHP Group Ltd. (-3%).

Цены на нефть растут в среду после публикации данных Американского института нефти (API), показавших более существенное, чем ожидалось, снижение запасов в США.

Согласно информации API, запасы в Штатах на прошлой неделе сократились на 5,437 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения на 3,903 млн баррелей. Неделей ранее запасы нефти уменьшились на 2,882 млн баррелей, их снижение продолжается уже семь недель подряд.

Китай сообщил в среду, что начнет продажу сырья из стратегических резервов 24 сентября. В ходе первого аукциона будет продано порядка 7,38 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в среду составляет $74,07 за баррель, что на $0,47 (0,64%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,09 (0,1%) - до $73,6 за баррель, максимума с 30 июля.

Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $70,90 за баррель, что на $0,44 (0,62%) выше итогового значения предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов увеличилась на $0,01 - до $70,46 за баррель, самого высокого значения с 3 августа.

Опасения экспертов, связанные с возможной угрозой нового урагана для добывающих мощностей в Мексиканском заливе, сошли на нет, поскольку "Николас", усилившийся до урагана первой категории, практически не затронул регион.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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