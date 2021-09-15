Индекс Мосбиржи откроет торги в среду повышением на 0,1-0,4% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду, скорее всего, повышением на 0,1-0,4%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в районе 4060-4070 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4050, 4040 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4080, 4090 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи может обновить свой близкий исторический максимум при поддержке улучшившегося состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает аналитик. Среди большого количества иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость, по его мнению, будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 МСК).

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