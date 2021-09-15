Возможно снижение котировок акций Apple в краткосрочной перспективе - BCS Express

Возможно продолжение снижения котировок акций Apple Inc. в краткосрочной перспективе, считают эксперты BCS Express.

"Есть в акциях Apple наблюдаемая закономерность: котировки растут до традиционной ежегодной презентации и падают после нее. После этой коррекции, примерно к старту продаж, начинается новая волна роста. В текущем году котировки упали еще до презентации, так как Apple продолжает вести судебные разбирательства с Epic Games из-за обязательства добавлять ссылки на сторонние сервисы для оплаты внутри приложений. Это несомненно ударит по выручке, но неизвестно, будет ли эта возможность удобнее, чем непосредственно у Apple, и многие ли клиенты воспользуются ею. В любом случае потери незначительны - основная выручка приходится смартфоны, которые продолжат тенденцию к обновлению на фоне ввода сети 5G, - отмечают аналитики инвесткомпании. -Выход новых устройств поддержит этот тренд, учитывая, что с технической стороны улучшения произошли, а цена практически не изменилась. В долгосрочной перспективе обновленные гаджеты дают драйвер для роста цены акций, особенно после появления информации о предзаказах и первых продажах. В краткосрочной перспективе снижение котировок бумаг может продолжиться".

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