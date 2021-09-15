Вероятен нейтральный старт торгов индекса Мосбиржи в среду - BCS Express

Вероятен нейтральный старт торгов по индексу Мосбиржи в среду, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Общая картина по индексу Мосбиржи пока не меняется, он остается в рамках восходящего тренда. Во вторник вновь были переписаны исторические максимумы. Об отмене растущей тенденции можно будет говорить лишь при спуске ниже 3840-3850 пунктов, но до этих отметок еще далеко", - пишет аналитик инвесткомпании.

Карпунин отмечает, что в ближайшее время нефтегазовый сектор может продолжить выглядеть устойчивее металлургов. В это же время финансовый, потребительский и энергетический сектора, вероятно, покажут нейтральную динамику, указывает он.

Также эксперт BCS Express обращает внимание, что риски для российского рынка акций в текущий момент исходят в первую очередь от динамики американских индексов. Потенциальный спад за океаном может спровоцировать локальный откат и в commodities.

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