.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вечером возобновил снижение к доллару и евро после скачка волатильности из-за данных по инфляции в США
.
ГЛАВНОЕ
Росстат улучшил оценку роста ВВП РФ во 2-м квартале до 10,5%
Росстат незначительно повысил оценку роста ВВП РФ во 2-м квартале - до 10,5% с объявленного ранее 10,3%. Относительно 2-го квартала доковидного 2019 года экономика в апреле-июне увеличилась на 1,9%
 
Доля убыточного бизнеса в РФ упала до 18-летнего минимума
В России доля российских крупных и средних предприятий, работающих в убыток, снизилась по итогам 1-го полугодия на 6,5 п.п. - до 28,8%. Это рекордно низкий показатель с 2004 года, или за 18 лет. Об этом, как пишут "Известия", говорится в...
 
Основные направления налоговой политики менять не предполагается
Проект "Основных направлений налоговой политики" (ОННП), разработанный Минфином в бюджетном пакете на 2022-2024 годы, на этой неделе продолжит обсуждаться в правительстве. Документ не изменил с прошлых лет своей формы, в целом он достаточно...
 
Шоковый сценарий энергоперехода может опустошить ФНБ
Минфин оценил шоковый сценарий энергоперехода, по его оценкам объем ФНБ в начале 2030-х может упасть до 2% ВВП, пишут "Ведомости". О том, что ускорение темпов энергоперехода может привести к падению объема резервов ниже критической отметки уже в...
 
14 сентября 2021 года 19:33

Рубль вечером возобновил снижение к доллару и евро после скачка волатильности из-за данных по инфляции в США

Москва. 14 сентября. Доллар и евро возобновили умеренный рост на "Московской бирже" во вторник вечером после скачка волатильности, последовавшего за выходом данных по потребительской инфляции в США; рубль дешевеет к бивалютной корзине, отыгрывая связанное со статистикой ухудшение настроений инвесторов.

Курс доллара США составил 72,76 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 10,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,05 руб./EUR1, подорожав на 24,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 16,9 копейки - до 78,74 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль возобновил умеренное снижение к доллару и евро на вечерних торгах. Ранее основные рублевые пары продемонстрировали заметный рост волатильности, который был связан с публикацией данных по потребительской инфляции в США за август. Несмотря на то, что показатель совпал с прогнозами, слегка понизившись относительно предыдущего месяца, наблюдаемый в целом рост цен в США продолжает вызывать опасения среди трейдеров, что Федеральная резервная система (ФРС) может отказаться от таких мер поддержки экономики, как льготное кредитование и низкие процентные ставки.

Ранее представители ФРС указывали на то, что, по их мнению, наблюдавшийся в последние месяцы скачок инфляции является временным, и они сохранят процентные ставки на низком уровне до тех пор, пока не произойдет уверенное восстановление экономики, отмечает MarketWatch.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 5,3% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда. Таким образом, инфляция несколько замедлилась по сравнению с максимальным значением за последние тринадцать лет в 5,4%, которое было зафиксировано в июне и июле. Изменение индекса CPI в августе совпало со средним прогнозом аналитиков, сообщает Trading Economics.

Высокие темпы роста потребительских цен обусловлены, в частности, эффектом "низкой базы" пандемийного 2020 года, а также восстановлением экономической активности в США. В число других факторов, подталкивающих потребительские цены вверх, входят подъем стоимости сырьевых товаров и сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок, которые вызывают дефицит предложения.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах во вторник сразу после публикации данных по годовой инфляции в США российская валюта в моменте достигала максимальных значений по отношению к доллару США с конца июня текущего года, однако уже вскоре пара "доллар-рубль" вернулась на те позиции, которые демонстрировала до выхода американской статистики. "Отсутствие существенного позитива на рынках подтверждается и другими индикаторами, в частности, динамикой американских индексов S&P 500 и Dow Jones Industrial Average. Хотя инфляция в стране в месячном выражении замедлилась, она остается на высоком уровне, что вкупе с не оправдавшей ожидания статистикой по рынку труда в США в августе позволяет говорить о сохранении неопределенности относительно итогов заседания ФРС, которые должны быть обнародованы 22 сентября. Из предстоящих событий этой недели, способных оказать влияние на курс доллара по отношению к большинству валют, можно отметить публикацию статистики по объему розничных продаж в США, запланированную на среду", - отмечает Беспалов.

Цены на нефть немного замедлили темпы роста вечером во вторник, но продолжают укрепляться в связи с приближением нового тропического шторма к Мексиканскому заливу, в то время как производители нефти в этом регионе до сих пор не восстановились после урагана "Ида".

Тропический шторм "Николас", который может достичь силы урагана прежде, чем достигнуть суши, вероятно, вызовет проливные дожди в Хьюстоне и ряде районов Луизианы.

Royal Dutch Shell (SPB: RDS.A), крупнейший производитель нефти в Мексиканском заливе, уже начала эвакуировать сотрудников с морских платформ, готовясь к урагану.

Спустя более двух недель после прохождения "Иды" все еще не восстановлена работа мощностей, обеспечивающих порядка 44% добычи нефти в американской части Мексиканского залива.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК повысилась на 0,3% - до $73,7 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,23% - до $70,6 за баррель.

ОПЕК, опубликовавшая в понедельник ежемесячный обзор по рынку, сохранила оценку роста спроса на нефть в 2021 году - как и месяц назад эксперты ожидают, что потребление в мире в текущем году увеличится к 2020 году на 6 млн баррелей в сутки (б/с). При этом эксперты повысили оценку потребления сырья в 2020 году на 110 тыс. б/с, поэтому ожидается, что по итогам 2021 года оно составит 96,68 млн б/с.

Банк России во вторник, 14 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 660 млрд рублей (при лимите 660 млрд рублей и спросе 781,1 млрд рублей) в среднем по ставке 6,69% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 7 сентября, банки разместили 670 млрд рублей (при лимите 670 млрд рублей и спросе 929,8 млрд рублей) в среднем по ставке 6,44% годовых.

ЦБ РФ 14 сентября провел также доразмещение 49-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР). Выпуск был размещен в объеме 1 млрд 775,2 млн рублей, средневзвешенная цена составила 100% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 15 сентября на 36,7 копейки, до 72,7171 руб./$1, и уменьшил курс евро на 12,7 копейки, до 85,988 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 17,96 копейки по отношению к понедельнику и составил 72,8022 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 13,15 копейки и составил 72,8058 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 881,46 млн, из которых $793,363 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 88,097 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 1,31 копейки, до 86,0319 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК, напротив, поднялся на 8,35 копейки и составил 86,0674 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR563,628 млн, из которых EUR148,564 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR415,064 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь немного изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 6,97% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 5 б.п. - до 7,08% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 7,22% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 1 б.п. - до 7,46% годовых, ставка на срок 6 месяцев, напротив, выросла на 3 б.п. - до 7,56% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
14 сентября 2021 года 19:29
Рынок акций РФ обновил максимум индекса Мосбиржи за счет бумаг нефтегазовых компаний и Сбербанка
Москва. 14 сентября. Рынок акций РФ во вторник вырос на фоне подорожавшей нефти, ралли цен на газ, также статистики о замедлении инфляции в США, что снижает вероятность скорого сокращения Федрезервом мер стимулирования; индекс Мосбиржи обновил исторический максимум за счет роста Сбербанка и бумаг нефтегазовых компаний, тогда как в других секторах отмечалась локальная фиксация прибыли игроками.    читать дальше
.
14 сентября 2021 года 19:11
Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 15 сентября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - промышленное производство, инвестиции в основные средства, розничные...    читать дальше
.
14 сентября 2021 года 19:10
Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали плавный рост благодаря позитивной динамике UST
Москва. 14 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали плавный рост благодаря позитивной ценовой динамике базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились для "длинных" выпусков, и практически не изменились для остальных бумаг.    читать дальше
.
14 сентября 2021 года 19:06
"Финам" рекомендует покупать акции AbbVie с целью $143,26
"Финам" рекомендует покупать акции AbbVie с целевой ценой $143,26 за штуку, что предполагает потенциал роста 34,29% на горизонте 12 месяцев, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Биофармацевтической компании AbbVie удалось остановить снижение продаж своего ключевого препарата...    читать дальше
.
14 сентября 2021 года 18:39
"Финам" рекомендует покупать акции "РусАла" с целью 100,17 руб
"Финам" рекомендует покупать акции "РусАла" и повышает целевую цену до 100,17 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 38,9% на горизонте 12 месяцев, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы делаем ставку на то, что "РусАл" лучше прочих ГМК готов к энергопереходу,...    читать дальше
.
14 сентября 2021 года 18:10
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с целевым ориентиром 383,3 руб. и 355,2 руб. соответственно, говорится в комментарии инвесткомпании. "Чистый процентный доход за январь - август 2021г составил 1044 млрд руб. и превысил...    читать дальше
.
14 сентября 2021 года 17:47
Акции Horizon Therapeutics могут вырасти на 46% в течение года - "Финам"
Акции Horizon Therapeutics могут вырасти на 46% в течение года, считает аналитик "Финама" Зарина Саидова. "Акции Horizon Therapeutics недавно в очередной раз достигли нашей целевой цены и принесли с начала текущего года 47%. При этом за 2020г бумага принесла доходность в размере 102%. Больше всего...    читать дальше
.
14 сентября 2021 года 16:28
Потенциал роста акций Apple в течение года составляет около 11% - Sber CIB
Потенциал роста акций Apple Inc. в течение года составляет около 11%, полагают аналитики Sber CIB. 14 сентября в 20:00 МСК пройдёт традиционно привлекающая большое внимание осенняя презентация новых гаджетов от Apple, напоминают эксперты инвестбанка. Главная звезда презентации - iPhone 13. Дизайн...    читать дальше
.
14 сентября 2021 года 16:03
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Williams Companies с целью $27,6
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Williams Companies с целевой ценой $27,6 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: от $25,2, потенциальная доходность: 9,52%, стоп-приказ: $23,9, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что чистая прибыль...    читать дальше
.
14 сентября 2021 года 15:54
Рубль днем корректируется вниз к доллару и евро после заметного роста накануне
Москва. 14 сентября. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" во вторник днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине, корректируясь вниз после заметного роста по итогам предыдущих торгов и в ожидании данных по инфляции в США.    читать дальше
.
14 сентября 2021 года 15:39
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции ВТБ с целью 0,066 руб
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции ВТБ с целью 0,066 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Чистые процентные доходы ВТБ за 8 месяцев 2021г выросли на 27,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 389,9 млрд руб., - отмечает аналитик Дмитрий Баженов. -...    читать дальше
.
14 сентября 2021 года 15:14
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НЛМК с целью 279 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НЛМК" с целью 279 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,8%, стоп-приказ: 223 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Учитывая восстановление мировых экономик и...    читать дальше
.
14 сентября 2021 года 14:48
"КИТ Финанс Брокер" понижает рекомендацию до "держать" для акций АЛРОСА
"КИТ Финанс Брокер" понижает рекомендацию с "покупать" до "держать" для акций "АЛРОСА" и повышает целевой ориентир со 150 руб. до 160 руб., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова. "Компания сообщила о результатах продаж за прошедший месяц. Общий объём продаж...    читать дальше
.
14 сентября 2021 года 14:27
BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции Coca-Cola с целью $59,3
BCS Express закрыл торговую идею "покупать акции Coca-Cola Co. с целью $59,3 за штуку на срок 4 месяца", открытую 18 мая 2021г. Идея закрывается по цене $55,8 в связи с истечением срока и ростом числа заражений COVID-19 в США, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Доходность составила...    читать дальше
.
14 сентября 2021 года 14:02
Возможен рост котировок GDR X5 на 28-31% на горизонте года - Альфа-банк
Возможен рост котировок GDR X5 Retail Group на 28-31% на горизонте 12 месяцев, рекомендация - "выше рынка", сообщается в комментарии Альфа-банка. "GDR X5 подешевели на 16% с начала года, тогда как бумаги "Магнита" потеряли 7%, а индекс Мосбиржи вырос на 22%. Обвал котировок обусловлен опасениями...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.