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14 сентября 2021 года 19:10

Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали плавный рост благодаря позитивной динамике UST

Москва. 14 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали плавный рост благодаря позитивной ценовой динамике базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились для "длинных" выпусков, и практически не изменились для остальных бумаг.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 3,5 базисного пункта по отношению к закрытию 13 сентября и составила 114,885% от номинала, что соответствует доходности 1,35% годовых (снижение на 2 базисных пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК практически не изменилась относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,32% от номинала, что соответствует доходности 0,055% годовых (снижение на 2 пункта к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США не изменился по отношению к понедельнику и составил 129,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 40 базисных пунктов - до 139,74% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 3,315% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 29 базисных пунктов - до 133,75% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта и составила 3,34% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 7 базисных пунктов - до 113,62% от номинала, что соответствует доходности 1,72% годовых (снижение на 1,5 базисного пункта к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году подорожали на 1,5 базисного пункта, до 108,545% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 0,575% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 35 базисных пунктов, подорожав до 130,73% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта и составила 3,44% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 2 базисных пункта, до 112,62% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта, до 1,93% годовых).

"Российские суверенные еврооблигации сегодня продолжили умеренно дорожать вместе с долговыми бумагами большинства emerging markets. При этом позитивный импульс рынку придал активизировавшийся рост цен и соответствующее снижение доходностей US Treasuries, особенно "длинной" дюрации, чему способствовали в том числе опубликованные во вторник данные о росте потребительских цен в США. Глобальные инвесторы проявляют интерес к отечественным евробондам, номинированным как в долларах, так и евро. Вместе с тем рублевые гособлигации растут в цене не так активно, так как для рынка внутреннего госдолга сохраняются риски дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ЦБ РФ. В свою очередь поддержку валютным гособлигациям России оказывают высокие цены на нефть, которые дают инвесторам возможность снижать оценку кредитных рисков России, как страны-заемщика. При этом в условиях существующего неудовлетворенного спроса достигнутые в настоящее время ценовые уровни евробондов РФ уже не кажутся такими высокими", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 5,3% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция несколько замедлилась по сравнению с максимальным значением за последние тринадцать лет в 5,4%, которое было зафиксировано в июне и июле (индикатор уменьшился впервые с октября 2020 года). Изменение индекса CPI в августе совпало со средним прогнозом аналитиков. Индекс CPI в августе вырос на 0,3% относительно предыдущего месяца. Это минимальные темпы подъема за последние семь месяцев. Эксперты в среднем ожидали увеличения на 0,4%. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) увеличились на 0,1% за месяц (самый незначительный прирост с февраля) и на 4% за год. Консенсус-прогноз предполагал повышение соответственно на 0,3% и 4,2%.


Опубликовано: /Финмаркет/
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