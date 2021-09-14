Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 15 сентября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- промышленное производство, инвестиции в основные средства, розничные продажи Китая в августе (05:00 МСК);

- индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в августе (09:00 МСК);

- промышленное производство еврозоны в июле (12:00 МСК);

- промышленное производство США в августе (16:15 МСК);

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17:30 МСК);

- выступления представителей ЕЦБ и Бундесбанка (в течение дня);

- акции "ТМК" последний день торгуются с дивидендами за I полугодие 2021г.

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