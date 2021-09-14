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14 сентября 2021 года 19:11
Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 15 сентября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - промышленное производство, инвестиции в основные средства, розничные продажи Китая в августе (05:00 МСК); - индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в августе (09:00 МСК); - промышленное производство еврозоны в июле (12:00 МСК); - промышленное производство США в августе (16:15 МСК); - отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17:30 МСК); - выступления представителей ЕЦБ и Бундесбанка (в течение дня); - акции "ТМК" последний день торгуются с дивидендами за I полугодие 2021г. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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14 сентября 2021 года 19:33
Рубль вечером возобновил снижение к доллару и евро после скачка волатильности из-за данных по инфляции в США
Москва. 14 сентября. Доллар и евро возобновили умеренный рост на "Московской бирже" во вторник вечером после скачка волатильности, последовавшего за выходом данных по потребительской инфляции в США; рубль дешевеет к бивалютной корзине, отыгрывая связанное со статистикой ухудшение настроений инвесторов. читать дальше
.14 сентября 2021 года 19:29
Москва. 14 сентября. Рынок акций РФ во вторник вырос на фоне подорожавшей нефти, ралли цен на газ, также статистики о замедлении инфляции в США, что снижает вероятность скорого сокращения Федрезервом мер стимулирования; индекс Мосбиржи обновил исторический максимум за счет роста Сбербанка и бумаг нефтегазовых компаний, тогда как в других секторах отмечалась локальная фиксация прибыли игроками. читать дальше
.14 сентября 2021 года 19:10
Москва. 14 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали плавный рост благодаря позитивной ценовой динамике базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились для "длинных" выпусков, и практически не изменились для остальных бумаг. читать дальше
.14 сентября 2021 года 19:06
"Финам" рекомендует покупать акции AbbVie с целевой ценой $143,26 за штуку, что предполагает потенциал роста 34,29% на горизонте 12 месяцев, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Биофармацевтической компании AbbVie удалось остановить снижение продаж своего ключевого препарата... читать дальше
.14 сентября 2021 года 18:39
"Финам" рекомендует покупать акции "РусАла" и повышает целевую цену до 100,17 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 38,9% на горизонте 12 месяцев, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы делаем ставку на то, что "РусАл" лучше прочих ГМК готов к энергопереходу,... читать дальше
.14 сентября 2021 года 18:10
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с целевым ориентиром 383,3 руб. и 355,2 руб. соответственно, говорится в комментарии инвесткомпании. "Чистый процентный доход за январь - август 2021г составил 1044 млрд руб. и превысил... читать дальше
.14 сентября 2021 года 17:47
Акции Horizon Therapeutics могут вырасти на 46% в течение года, считает аналитик "Финама" Зарина Саидова. "Акции Horizon Therapeutics недавно в очередной раз достигли нашей целевой цены и принесли с начала текущего года 47%. При этом за 2020г бумага принесла доходность в размере 102%. Больше всего... читать дальше
.14 сентября 2021 года 16:28
Потенциал роста акций Apple Inc. в течение года составляет около 11%, полагают аналитики Sber CIB. 14 сентября в 20:00 МСК пройдёт традиционно привлекающая большое внимание осенняя презентация новых гаджетов от Apple, напоминают эксперты инвестбанка. Главная звезда презентации - iPhone 13. Дизайн... читать дальше
.14 сентября 2021 года 16:03
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Williams Companies с целевой ценой $27,6 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: от $25,2, потенциальная доходность: 9,52%, стоп-приказ: $23,9, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что чистая прибыль... читать дальше
.14 сентября 2021 года 15:54
Москва. 14 сентября. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" во вторник днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине, корректируясь вниз после заметного роста по итогам предыдущих торгов и в ожидании данных по инфляции в США. читать дальше
.14 сентября 2021 года 15:39
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции ВТБ с целью 0,066 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Чистые процентные доходы ВТБ за 8 месяцев 2021г выросли на 27,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 389,9 млрд руб., - отмечает аналитик Дмитрий Баженов. -... читать дальше
.14 сентября 2021 года 15:14
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НЛМК" с целью 279 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,8%, стоп-приказ: 223 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Учитывая восстановление мировых экономик и... читать дальше
.14 сентября 2021 года 14:48
"КИТ Финанс Брокер" понижает рекомендацию с "покупать" до "держать" для акций "АЛРОСА" и повышает целевой ориентир со 150 руб. до 160 руб., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова. "Компания сообщила о результатах продаж за прошедший месяц. Общий объём продаж... читать дальше
.14 сентября 2021 года 14:27
BCS Express закрыл торговую идею "покупать акции Coca-Cola Co. с целью $59,3 за штуку на срок 4 месяца", открытую 18 мая 2021г. Идея закрывается по цене $55,8 в связи с истечением срока и ростом числа заражений COVID-19 в США, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Доходность составила... читать дальше
.14 сентября 2021 года 14:02
Возможен рост котировок GDR X5 Retail Group на 28-31% на горизонте 12 месяцев, рекомендация - "выше рынка", сообщается в комментарии Альфа-банка. "GDR X5 подешевели на 16% с начала года, тогда как бумаги "Магнита" потеряли 7%, а индекс Мосбиржи вырос на 22%. Обвал котировок обусловлен опасениями... читать дальше
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