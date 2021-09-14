"Финам" рекомендует покупать акции AbbVie с целью $143,26

"Финам" рекомендует покупать акции AbbVie с целевой ценой $143,26 за штуку, что предполагает потенциал роста 34,29% на горизонте 12 месяцев, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Биофармацевтической компании AbbVie удалось остановить снижение продаж своего ключевого препарата Humira, приносящего более трети выручки, и продуманная патентная политика компании имеет шансы защитить это наименование от острой конкуренции еще на несколько лет, - отмечает аналитик Зарина Саидова. - Приобретение Allergan в 2020г позволило AbbVie дополнительно диверсифицировать выручку и стало еще одним аргументом в пользу инвестиционной привлекательности акций компании. Акции AbbVie, находящиеся в нашем аналитическом покрытии с рекомендацией "Покупать" с 2017г, ранее в этом месяце в очередной раз превзошли указанный нами целевой уровень. За последние 12 мес. бумага принесла инвесторам доходность в размере 19%. Мы рекомендуем "Покупать" акции AbbVie с целевой ценой на 12 мес. $ 143,26 и потенциалом роста в размере 34,29%".

Компания на текущий момент торгуется с крупным дисконтом относительно аналогов по форвардным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA на 2022г. Эксперт "Финама" полагает, что значительная недооцененность позволит AbbVie опередить рынок по доходности в перспективе ближайшего года.

"Ключевой препарат AbbVie - селективный иммунодепрессант Humira (adalimumab) - одобрен еще в конце 2002г, изначально как препарат для лечения ревматоидного артрита. В последующие годы показания препарата расширялись, продажи Humira динамично росли, и только в 2019г выручка показала снижение. В 2020г компании удалось остановить снижение продаж блокбастера - выручка от наименования составила $ 19,83 млрд, увеличившись на 3,5% по сравнению с 2019г", - отмечает Саидова.

На взгляд эксперта, AbbVie реализует одну из самых агрессивных в отрасли стратегий по защите эксклюзивности своих препаратов. Humira и другие наименования защищены сотнями патентов, что усложняет конкурентам создание аналогов. Посредством этой стратегии компания сумеет избежать существенного сокращения продаж "стареющего" блокбастера в ближайшие годы, полагает Саидова.

Также аналитик напоминает, что по итогам второго квартала 2021г выручка AbbVie увеличилась на 33,9% г/г, до $ 13,96 млрд, превысив усредненный прогноз на $ 320 млн. В частности, выручка иммунологического сегмента возросла на 15,1% г/г, до $ 6,12 млрд, продажи гематологического онкологического сегмента увеличились на 14,1%, а неврологического - на 98,8%.

Компания является дивидендным аристократом, подчеркивает Саидова, дивидендная доходность составляет 4,8%.

Эксперт "Финама" к числу рисков для AbbVie относит усиление конкуренции со стороны препаратов-аналогов, а также сохраняющуюся высокую зависимость выручки компании от блокбастера Humira, приносящего более трети продаж.

AbbVie - американская биофармацевтическая компания, появившаяся в результате разделения Abbott Laboratories на две публично торгуемые компании в 2013 году. AbbVie разрабатывает и выпускает препараты по широкому спектру направлений медицины: иммунологии, гастроэнтерологии, онкологии, вирусологии, неврологии и др.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.