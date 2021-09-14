Акции Horizon Therapeutics могут вырасти на 46% в течение года - "Финам"

Акции Horizon Therapeutics могут вырасти на 46% в течение года, считает аналитик "Финама" Зарина Саидова.

"Акции Horizon Therapeutics недавно в очередной раз достигли нашей целевой цены и принесли с начала текущего года 47%. При этом за 2020г бумага принесла доходность в размере 102%. Больше всего повезло инвесторам, которые вложились в эту бумагу по нашей первоначальной рекомендации, так как мы инициировали рекомендацию ещё в 2017г, с тех пор доходность этой бумаги близка к 1000%. То есть мы порекомендовали её ещё когда она стоила около $10, а сейчас она стоит около $105. То есть подорожала более чем в 10 раз с 2017г", - напоминает Саидова.

С чем связан столь бурный рост этой бумаги? Изначально аналитики "Финама" порекомендовали её с расчетом на ожидаемое одобрение препарата Tepezza для лечения тиреоидной болезни глаз. Ранее не существовало ни одной одобренной терапии от заболевания, поэтому возлагались большие надежды именно на этот препарат и надежды оправдались, его одобрили в 2020г.

"Также у компании отличная динамика продаж и других препаратов. Компания существенно недооценена по отношению к компаниям-аналогам, она торгуется с дисконтом в 46%. Мы рекомендуем бумагу "покупать" и ожидаем доходность 46% за ближайший год", - подчеркивает эксперт инвесткомпании.

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