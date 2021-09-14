Рубль днем корректируется вниз к доллару и евро после заметного роста накануне

Москва. 14 сентября. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" во вторник днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине, корректируясь вниз после заметного роста по итогам предыдущих торгов и в ожидании данных по инфляции в США.

Курс доллара США составил 72,9 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 24,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,09 руб./EUR1, подорожав на 28,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 26,4 копейки - до 78,8 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 15 сентября на 36,7 копейки, до 72,7171 руб./$1, и уменьшил курс евро на 12,7 копейки, до 85,988 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на дневных торгах, корректируясь вниз после заметного роста в понедельник. Другие валюты emerging markets также снижаются на фоне сдержанного отношения глобальных инвесторов к риску в ожидании публикации данных об инфляции в США в августе. Рост цен вызывает опасения среди трейдеров, что Федеральная резервная система (ФРС) США может отказаться от таких мер поддержки экономики, как льготное кредитование и низкие процентные ставки.

Ранее представители ФРС указывали на то, что, по их мнению, наблюдавшийся в последние месяцы скачок инфляции является временным, и они сохранят процентные ставки на низком уровне до тех пор, пока не произойдет уверенное восстановление экономики, отмечает MarketWatch.

Данные о динамике потребительских цен в США за август будут обнародованы министерством труда США в 15:30 МСК. Консенсус-прогноз экспертов предполагает, что инфляция в Штатах в прошлом месяце немного замедлилась - до 5,3% по сравнению с 5,4% в июле, свидетельствуют данные Trading Economics.

Цены на нефть поднимаются днем во вторник в связи с приближением нового тропического шторма к Мексиканскому заливу, в то время как производители нефти в этом регионе до сих пор не восстановились после урагана "Ида".

Тропический шторм "Николас", который может достичь силы урагана прежде, чем достигнуть суши, вероятно, вызовет проливные дожди в Хьюстоне и ряде районов Луизианы.

Royal Dutch Shell (SPB: RDS.A), крупнейший производитель нефти в Мексиканском заливе, уже начала эвакуировать сотрудников с морских платформ, готовясь к урагану.

Спустя более двух недель после прохождения "Иды" все еще не восстановлена работа мощностей, обеспечивающих порядка 44% добычи нефти в американской части Мексиканского залива.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК повысилась на 0,53% - до $73,9 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,48% - до $70,98 за баррель.

ОПЕК, опубликовавшая в понедельник ежемесячный обзор по рынку, сохранила оценку роста спроса на нефть в 2021 году - как и месяц назад эксперты ожидают, что потребление в мире в текущем году увеличится к 2020 году на 6 млн баррелей в сутки (б/с). При этом эксперты повысили оценку потребления сырья в 2020 году на 110 тыс. б/с, поэтому ожидается, что по итогам 2021 года оно составит 96,68 млн б/с.

"...Во второй половине дня Штаты публикуют инфляционный отчет, который может надавить на рисковые активы, включая рубль и нефть, если окажется выше прогнозов, поскольку дальнейшее ускорение инфляции - еще один аргумент в пользу ужесточения монетарной политики ФРС. От такого развития событий выиграет защитный доллар, который держится стабильно на международной арене в ожидании важного релиза. На стороне рубля - дорожающая нефть, которая ранее впервые с начала августа превысила уровень 74 доллара за баррель, отметившись на максимумах в районе 74,2 рублей. Также участники рынка предвкушают традиционный налоговый период в РФ, стартующий на этой неделе", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"В понедельник курс пары "доллар-рубль" снизился сразу на 0,7% - до 72,65 руб./$1. Как мы и ожидали, результаты пятничного заседания ЦБ РФ поддержали рубль - очередной рост ставки повышает его привлекательность в операциях carry-trade. Сегодня курс пары "доллар-рубль" растет, другие валюты EM с утра двигались разнонаправленно. Инвесторы во вторник находятся в ожидании августовских данных по инфляции в США (15:30 МСК). Если они окажутся существенно выше ожиданий, то спрос на рисковые активы ослабится, что негативно скажется на рубле. Впрочем, при более позитивных данных курс пары "доллар-рубль" может попробовать опуститься ниже 72,5 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

ЦБ РФ 13 сентября провел доразмещение 49-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР). Выпуск был размещен в объеме 1 млрд 775,2 млн рублей, средневзвешенная цена составила 100% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь немного изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 6,97% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 5 б.п. - до 7,08% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 7,22% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 1 б.п. - до 7,46% годовых, ставка на срок 6 месяцев, напротив, выросла на 3 б.п. - до 7,56% годовых.