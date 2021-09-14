"КИТ Финанс Брокер" понижает рекомендацию до "держать" для акций АЛРОСА

"КИТ Финанс Брокер" понижает рекомендацию с "покупать" до "держать" для акций "АЛРОСА" и повышает целевой ориентир со 150 руб. до 160 руб., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова.

"Компания сообщила о результатах продаж за прошедший месяц. Общий объём продаж алмазно-бриллиантовой продукции "АЛРОСА" увеличился на 41% по сравнению с августом 2020г - до $306 млн. Из них $10 млн пришлось на продажу бриллиантовой продукции и $297 млн на алмазное сырье. В результате суммарный объём продаж за 8 мес. 2021г составил почти на $3 млрд. Учитывая положительную динамику цен на алмазную продукцию и восстановление спроса, результаты вышли в рамках наших ожиданий. В связи с вышеперечисленным, мы повышаем наш целевой ориентир со 150 руб. до 160 руб. и понижаем рекомендацию с "покупать" до "держать", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.