Индекс S&P 500 проведет торги во вторник, скорее всего, в диапазоне 4450-4500п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 4450-4500 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Хотя в пятницу S&P 500 пробил вниз психологически значимую отметку в 4500 пунктов, он по-прежнему находится в рамках восходящего тренда, верхняя граница которого достигает отметки 4600 пунктов. Для разворота тренда S&P 500 должен закрепиться ниже поддержки, расположенной в области 4370-4400 пунктов", - отмечают в инвесткомпании.

Также эксперты обращают внимание, что отчет о потребительской инфляции в США, который будет опубликован во вторник, может задать тон торгам в преддверии заседания ФРС на следующей неделе. Согласно консенсус-прогнозу, в августе ожидается небольшое замедление темпов роста ИПЦ - до 5,3% г/г, а без учета продуктов питания и топлива - до 4,2% г/г. Рынок будет внимательно следить за тем, какие компоненты ИПЦ повышаются более интенсивно. Если показатели превысят ожидания, котировки активов могут скорректироваться, указывают аналитики.

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