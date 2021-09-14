Минфин, скорее всего, предложит для аукционов в среду ОФЗ 52004 и ОФЗ 26239 или ОФЗ 26238 - Уралсиб

Минфин может предложить для аукционов в среду, 14 сентября, ОФЗ 52004 с погашением в 2032 году и ОФЗ 26239 с погашением в 2031 году или ОФЗ 26238 с погашением в 2041 году, говорится в обзоре Уралсиба.

"Минфин во вторник должен, как обычно, объявить состав бумаг для аукционов, проходящих по средам. Мы полагаем, ведомство сделает еще одну попытку разместить новый линкер ОФЗ 52004, аукцион по этой бумаге был отменен на прошлой неделе из-за технических проблем. Также инвесторам, вероятно, будет предложен один из выпусков с фиксированным купоном, но выбор бумаги будет зависеть от локальных целей Минфина. Если стоит задача уже на этой неделе выполнить квартальный план по размещениям, то, скорее всего, Минфин попробует продать ОФЗ 26239 с погашением в 2031 году. Если же такой задачи нет (план по заимствованиям в значительной степени уже выполнен, так что нет необходимости концентрироваться именно на объеме размещения), то могут быть предложены ОФЗ 26238 с погашением в 2041 году. Объем этого выпуска в обращении пока не дотягивает до 100 млрд руб., дополнительный аукцион по бумаге может оказаться полезным с точки зрения улучшения ее ликвидности", - отмечают аналитики корпорации Ирина Лебедева и Наталия Березина.

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