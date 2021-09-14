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14 сентября 2021 года 11:36

Рынок акций РФ утром превысил 4050п по индексу МосБиржи во главе с Газпромом, просели металлурги

Москва. 14 сентября. Рынок акций РФ утром во вторник подрос вслед за нефтью (Brent превысила $74 за баррель), индекс МосБиржи обновил максимум и превысил 4050 пунктов во главе с бумагами "Газпрома" и "НОВАТЭКа" на фоне раллирующих цен на газ, при этом просели перегретые бумаги металлургов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 4051,91 пункта (+0,3%, максимум сессии и новый пик - 4057,31 пункта), индекс РТС - 1755,66 пункта (+0,3%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 2,5%.

Доллар стоит 72,7 рубля (+0,05 рубля).

Подорожали акции "Газпрома" (+2,3%, до 338,63 рубля - пик с лета 2008 года), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+0,9%, до 2002,4 рубля), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%).

Цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures во вторник утром достигла 65,5 евро за кВт.ч, или $800,2 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-1,3%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,6%), акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Московской Биржи" (MOEX: MOEX) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%).

Как отмечает главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов, целью роста индекса МосБиржи является район чуть выше отметки 4100 пунктов - там проходит верхняя граница восходящего канала от середины декабря прошлого года.

Подъем рублевого индикатора подогревается акциями нефтянки, которые отыгрывают высокие цены на нефть, увеличение Россией добычи в рамках квоты ОПЕК+ и отставание от роста рынка в целом за последние недели. Однако пока рано говорить о какой-либо новой восходящей волне по акциям сектора, бумаги основных эмитентов торгуются в боковом канале.

Нефть Brent может достичь уровня $75 за баррель, но в дальнейшем росте есть сомнения, поскольку добыча в Мексиканском заливе все же постепенно восстанавливается. Как на дрожжах растут цены на газ в Европе, вслед за ними идут вверх и котировки акций "Газпрома" и "НОВАТЭКа. Но техническая перекупленность в "НОВАТЭКе" велика, и сейчас более перспективным выглядит покупка акций "Газпрома". Ожидается, что в этом году "Газпром" (MOEX: GAZP) перепишет исторический рекорд, который сейчас располагается в районе 370 руб. за акцию, отмечает аналитик.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть выросла на фоне известий, что в Мексиканском заливе назрела новая угроза урагана, в то время как прогнозы по спросу от ОПЕК остались позитивными.

Нефтяная промышленность региона, где до сих пор закрыто около 40% добычи из-за последствий урагана "Ида", начала готовиться к новой угрозе. Тропический шторм "Николас" движется в направлении побережья Техаса и Луизианы с перспективой перерасти в полноценный ураган перед выходом на сушу. Это повышает вероятность еще более затяжного периода перебоев с добычей и переработкой в регионе. НПЗ на побережье Мексиканского залива составляют около 45% перерабатывающих мощностей страны, а на морских платформах добывается около 17% американской нефти.

В 2021 году Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) ожидает активный сезон ураганов, включающий от 15 до 21 именованных штормов, из которых 7-10 ураганов и 3-5 крупных ураганов (скорость ветра свыше 178 км/ч). На текущий момент было зафиксировано уже 14 именованных штормов. С 1966 года 14 и более именованных штормов за сезон наблюдалось всего 4 раза: в 2005, 2011, 2012 и 2020 годах.

Если Brent закрепится выше $74 за баррель, то цели сместятся в диапазон $76,4-76,8 за баррель. В противном случае ожидается возвращение в прежний коридор с перспективой тестирования поддержки $70,5 за баррель. Во вторник в фокусе внимания будет обзор энергетических рынков от МЭА, также поздно вечером предварительную оценку запасов нефти в США представит API, напоминает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, ключевая статистика дня выйдет в 15:30 МСК: в США публикуется статистика по потребительской инфляции. Ожидается, что Core CPI может замедлить рост до 4,2% в августе с 4,3% в июле. Общий CPI также может замедлить рост до 5,2% с 5,3% в июле. Закроет день отчет API по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Не успела американская нефтедобыча восстановиться после урагана "Ида", как появилась необходимость защитить нефтяные платформы от шторма "Николас". Нефтяники пока не смогли восстановить до 40% нефтедобычи в американском секторе Мексиканского залива.

Кроме того, в Ливии поставки из портов Эс-Сидер и Раслануф восстановлены, но терминал Харига остается заблокированным протестующими.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, при поддержке развития роста нефтяных котировок и газа усилился спрос на акции нефтегазового сектора.

Сдерживают развитие позитивных настроений ожидания большого блока статистики на текущей неделе, важной в условиях приближающегося заседания ФРС 21-22 сентября, а также сообщения о планах Демократической партии в США повысить налоги, необходимые для финансирования бюджета. Накануне представители бюджетного комитета Конгресса США предложили отменить ряд налоговых послаблений, в частности, поднять корпоративный налог на прибыль до 26,5% (с 21%), увеличить выплаты за зарубежные доходы корпораций и прирост капитала. Возможное повышение налоговой нагрузки может привести к сокращению корпоративных доходов (в сценарии Goldman Sachs - на 5%) в 2022 году, и в первую очередь технологических компаний, получающих больших доходы вне США.

Учитывая крепость рынка нефти, индекс МосБиржи продолжил подъем и перешел в новый диапазон 4050-4100 пунктов, отмечает аналитик.

В США в понедельник впервые за 6 дней выросли индексы Dow Jones (+0,8%) и S&P 500 (+0,2%), слабо снизился Nasdaq (-0,1%) на фоне отсутствия значимых корпоративных новостей или статистической информации.

Позитивное влияние на рынок оказывают ожидания инвесторов, что Федеральная резервная система и правительство США продолжат оказывать поддержку экономике, сообщает MarketWatch.

Во вторник в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite просел на 1,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,2%), проседает Европа (индексы FTSE, CAC 40 теряют 0,3-0,6%, DAX подрос на 0,1%), стагнируют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне понедельника).

Во вторник инвесторы ждут публикации данных об инфляции в США в августе (15:30 МСК). Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозируют показатель на уровне 5,3%.

Рост цен вызывает опасения среди трейдеров, что Федрезерв может отказаться от таких мер поддержки экономики, как льготное кредитование и низкие процентные ставки. Однако представители регулятора указали на то, что, по их мнению, такой скачок является временным, и они сохранят процентные ставки на низком уровне до тех пор, пока не произойдет уверенное восстановление экономики, отмечает MarketWatch.

На нефтяном рынке во вторник цены Brent растут на ожиданиях нового урагана в Мексиканском заливе, в то время как производители нефти в этом регионе до сих пор не восстановились после урагана "Ида".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $74,1 за баррель (+0,8% и +0,8% накануне), октябрьская цена WTI - $71,02 за баррель (+0,8% и +1,1% в понедельник).

Тропический шторм "Николас", который может достичь силы урагана прежде, чем достигнуть суши, вероятно, вызовет проливные дожди в Хьюстоне и ряде районов Луизианы. Royal Dutch Shell (SPB: RDS.A), крупнейший производитель нефти в Мексиканском заливе, уже начала эвакуировать сотрудников с морских платформ, готовясь к урагану.

Спустя более двух недель после прохождения "Иды" все еще не восстановлена работа мощностей, обеспечивающих порядка 44% добычи нефти в американской части Мексиканского залива.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+23,7%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+8,2%), OR Group (MOEX: ORUP) (+5,1%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+2,8%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+2,5%).

Подешевели "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC), Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") (-11,1%), бумаги "Белона" (MOEX: BLNG) (-4,2%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-3,3%), ГДР Fix Price (MOEX: FIXP) (-3,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 22,71 млрд рублей (из них 7,27 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 7,23 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,08 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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