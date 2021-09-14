Вероятна боковая динамика рынка акций РФ во вторник - Альфа-банк

Вероятна боковая динамика российского рынка акций в течение торговой сессии во вторник, говорится в комментарии Альфа-банка.

"Мы ожидаем, что во вторник российский рынок акций будет двигаться в боковом тренде, следуя за динамикой европейских бирж накануне публикации ИПЦ США за август. Согласно прогнозам, рост цен на основные продукты питания составит 0,3% в августе против +0,3% в июле и +0,9% в июне. Экономисты ожидают, что годовая инфляция немного замедлилась - с 4,3% в июле до 4,2% в августе. Данные по инфляции выходят накануне заседания ФРС, которое пройдет 21-22 сентября. Продолжающийся рост цен на нефть может поддержать акции российских нефтегазовых компаний. Спросом также могут пользоваться акции производителей сельхозпродукции и удобрений", - отмечает аналитик Джон Волш.

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