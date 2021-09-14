Вероятность укрепления рубля до 71-72 руб./$1 к концу 4К21-1К22 сохраняется - "Локо-Инвест"

Вероятность укрепления курса рубля по отношению к доллару до уровней 71-72 руб./$1 к концу четвертого квартала 2021 года-первому кварталу 2022 года пока сохраняется, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Наши среднесрочные прогнозы укрепления рубля до 71-72 руб./$1 к концу 4К21-1К22 в полной мере сохраняются, причём скорее присутствуют риски более заметного укрепления (фактор более жесткой политики ЦБ, сохранение сильного платежного баланса, возможное снижение нетто-покупок валюты Минфином на фоне начала инвестиций средств из ФНБ). Краткосрочно будет поддерживать российскую валюту и предстоящий налоговый период. Пока же единственным негативным фактором для рубля может быть лишь растущий доллар на глобальном рынке, но в полной мере перечеркнуть влияние позитивных факторов на рубль, полагаем, ему не удастся", - пишет Полевой в комментарии инвесткомпании.

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