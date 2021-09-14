Рубль будет торговаться во вторник в диапазоне 72,3-73,75 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль будет торговаться во вторник в диапазоне 72,3-73,75 руб./$1, полагают аналитики Банка "Санкт-Петербург".

"Курс пары USD/RUB растет на торгах во вторник и находится около 72,7 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Вероятно, в первой половине дня пара продолжит показывать слабую динамику - инвесторы находятся в ожидании августовских данных по инфляции в США (15:30 МСК). Если они окажутся существенно выше ожиданий, то спрос на рисковые активы ослабится, что негативно скажется на рубле. Впрочем, при более позитивных данных курс USD/RUB может попробовать опуститься ниже 72,5 руб./$1. На этом фоне мы ожидаем, что во вторник он будет находиться в диапазоне 72,3-73,75 руб./$1", - отмечают эксперты банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.