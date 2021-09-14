Возможно снижение доходности долгосрочных рублевых бондов до конца текущей недели - Sber CIB

Возможно снижение доходности долгосрочных рублевых облигаций до конца текущей недели, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Доходность рублeвого госдолга в понедельник снова снизилась, и это хороший знак - обычно перед аукционами Минфина она растет. Это позволяет ожидать, что доходность рублeвых облигаций, особенно долгосрочных, будет снижаться до конца недели", - отмечают эксперты инвестбанка.

Динамика курса рубля будет зависеть от данных по инфляции в США, которые выйдут во вторник, указывают аналитики. "Если по итогам августа будет снова зафиксирован рост цен приблизительно на 0,5%, это даст основания ожидать ужесточения риторики Федрезерва. Тогда доллар может подорожать, а рубль - вернуться к отметке 73 руб./$1. Если данные по инфляции, напротив, окажутся умеренными, рубль может достичь 72,4 руб./$", - отмечают в инвестбанке.

Утром вторника, когда в Мексиканском заливе сформировался новый ураган, котировки нефти марки Brent приблизились к $74 за баррель. С учeтом ожидающейся в этот день в США макроэкономической и отраслевой статистики можно ожидать, что цены попытаются подняться до $75 за баррель, полагают в Sber CIB.

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