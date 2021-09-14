Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные события в России и макропубликации в США:

- Глава Сбербанка Герман Греф проведёт пресс-конференцию;

- "РусАгро" проведёт "День инвестора;

- В США будут опубликованы индекс потребительских цен и оценка настроений малого бизнеса.

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