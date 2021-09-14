Цена акций Газпрома может подняться выше 370 руб. в 2021г - "Алор Брокер"

Котировки акций "Газпрома" могут подняться выше уровня в 370 рублей за штуку в текущем году, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Как "на дрожжах" растут цены на газ в Европе. Вслед за ними идут вверх и котировки акций "Газпрома" и "Новатэка". Причем цена бумаг последнего растет намного быстрее "Газпрома". Но техническая перекупленность в "Новатэке" велика, и сейчас более перспективно выглядит покупка акций "Газпрома". Ждем, что в текущем году "Газпром" перепишет исторический рекорд, который сейчас располагается в районе 370 рублей за штуку", - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

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