Рубль будет торговаться в диапазоне 72,5-74,5 руб./$1 к концу текущей недели - ПСБ

Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,5-74,5 руб./$1 к концу текущей недели, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мировые фондовые рынки демонстрируют преимущественно повышательную динамику, за исключением рынка КНР, плюсуют и фьючерсы на индексы США. Нефтяные котировки продолжают повышаться, обновляя максимумы с начала августа, пытаясь преодолеть отметку $74/барр. и формируя позитивный внешний фон для рубля. Ждем, что во вторник доллар попытается уйти ниже отметки 72,5 руб./$1 при условии стабильной нефти. Пока расцениваем эти попытки как локальные, склонны ждать к концу недели возврата американской валюты в наш целевой диапазон - 72,5-74,5 руб./$1", - указывает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

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