Возможен умеренный рост цены нефтяных бумаг на рынке акций РФ во вторник - "Алор Брокер"

Возможен умеренный рост котировок акций нефтяного сектора на российском фондовом рынке во вторник, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Целью роста индекса Мосбиржи является район чуть выше отметки 4100 пунктов - там проходит верхняя граница восходящего канала от середины декабря прошлого года. Подъем рублевого индикатора в понедельник во многом был обусловлен ростом акций нефтянки. Бумаги сектора начали отыгрывать высокие цены на нефть, увеличение Россией добычи в рамках квоты ОПЕК+ и отставание от роста рынка в целом за последние недели, - отмечает Антонов. - Во вторник утром котировки нефти растут, и это дает основания ожидать умеренного, не такого сильного как в понедельник, роста стоимости нефтяных акций. Однако пока рано говорить о какой-либо новой восходящей волне по акциям сектора, бумаги основных эмитентов торгуются в боковом канале. Есть сомнения и в продолжении роста цены нефти, хотя нельзя исключить, что котировки нефти марки Brent все-таки достигнут отметки $75 за баррель".

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