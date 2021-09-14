Утренние прогнозы: сдержанное повышение

Аналитики предполагают сдержанное позитивное начало торгов на отечественном рынке акций во вторник. Рост цены нефти поддержит акции нефтегазового сектора.

"Атон": "Утреннняя динамика фьючерсов предполагает, что рынок акций РФ откроется во вторник ростом на 0,5%".

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник, скорее всего, в небольшом плюсе на сложившемся к утру нейтральном внешнем фоне".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в районе 4045-4060 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4030, 4010 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4070, 4080 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи способен обновить свой близкий исторический максимум при поддержке улучшившегося состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России противоречивый. Промышленные металлы дешевеют, что может негативно сказаться на динамике акций металлургов. Однако российские индексы поддержат акции нефтегазового сектора на фоне цены нефти марки Brent выше $74 за баррель и рекордных цен на газ в Европе".