Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 14 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 в понедельник выросли впервые за шесть торговых сессий на фоне отсутствия значимых корпоративных новостей или статистической информации. В то же время Nasdaq Composite завершил день в слабом минусе. Индекс продемонстрировал снижение четвертые торги подряд, чего не происходило с 19 июля. Позитивное влияние на рынок оказывают ожидания инвесторов, что Федеральная резервная система и правительство США продолжат оказывать поддержку экономике.

Во вторник инвесторы ждут публикации данных об инфляции в США в августе. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозируют показатель на уровне 5,3%. Рост цен вызывает опасения среди трейдеров, что ФРС США может отказаться от таких мер поддержки экономики, как льготное кредитование и низкие процентные ставки. Однако представители Федрезерва указали на то, что, по их мнению, такой скачок является временным, и они сохранят процентные ставки на низком уровне до тех пор, пока не произойдет уверенное восстановление экономики, отмечает MarketWatch.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном демонстрируют положительную динамику во вторник. Гонконгский индекс продолжает опускаться на фоне ужесточения политики со стороны китайских регуляторов. Трейдеры продолжают следить за ситуацией с распространением COVID-19 в мире, которая непосредственно влияет на темпы экономического восстановления. Японский индекс Nikkei 225 прибавил по итогам торгов 0,83%. Южнокорейский KOSPI к 8:25 мск вырос на 1,1%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 незначительно подрос на 0,07%.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:15 мск снизился на 0,1%, в то время как китайский Shanghai Composite вырос на 0,1%. На торгах в Гонконге сильнее всего дешевеют акции банков и страховых компаний. Стоимость китайских технологических компаний также продолжает снижаться на фоне ужесточения контроля за сектором со стороны властей Китая. Пекин требует от компании миллиардера Джека Ма Ant Group выделить в самостоятельный бизнес сервисы онлайн-кредитования Huabei и Jiebei, привлечь в него сторонних акционеров, а также создать для этих операций самостоятельное приложение. В соответствии с планом китайских властей, Ant должна передавать пользовательские данные, используемые при принятии решений относительно выдачи кредитов, в новое бюро кредитных историй, которое будет частично принадлежать государству

В свою очередь цены на нефть поднимаются до максимумов за шесть недель и продолжают рост в связи с приближением нового тропического шторма к Мексиканскому заливу, в то время как производители нефти в этом регионе до сих пор не восстановились после урагана "Ида". Тропический шторм "Николас", который может достичь силы урагана прежде, чем достигнуть суши, вероятно, вызовет проливные дожди в Хьюстоне и ряде районов Луизианы. Спустя более двух недель после прохождения "Иды" все еще не восстановлена работа мощностей, обеспечивающих порядка 44% добычи нефти в американской части Мексиканского залива.

ОПЕК, опубликовавшая в понедельник ежемесячный обзор по рынку, сохранила оценку роста спроса на нефть в 2021 году - как и месяц назад эксперты ожидают, что потребление в мире в текущем году увеличится к 2020 году на 6 млн баррелей в сутки. При этом эксперты повысили оценку потребления сырья в 2020 году на 110 тыс. б/с, поэтому ожидается, что по итогам 2021 года оно составит 96,68 млн б/с.

На этом фоне стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК во вторник составила $74,06 за баррель, что на 0,75% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 0,8% - до $73,51 за баррель, максимума с 30 июля. Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $71 за баррель, что на 0,78% выше итогового значения предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на 1,1% - до $70,45 за баррель, самого высокого значения с 3 августа.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась почти на четверть по отношению к предыдущему торговому дню, но осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,833 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,723 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 сентября снизился всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,41 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (11-13 сентября) 0,04%, поднявшись до 726,94 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть-001Р-04" (+0,25%), "Сбербанк-001Р-SBER19" (+0,2%) и "Газпромбанк-001Р-3Р" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "ТМК-001P-02" (-0,4%), "Газпромбанк-001Р-09Р" (-0,33%) и "РЖД-28" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Экспобанк 23 сентября планирует провести сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 235 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Техразмещение запланировано на 27 сентября. "Мосбиржа" 10 сентября зарегистрировала программу облигаций Экспобанка серии 001Р объемом до 50 млрд рублей. Сама программа бессрочная, облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет.

ГТЛК выкупила в рамках оферты 10 сентября 569 тыс. 37 облигаций серии БО-08 и в тот же день реализовала их на рынке в рамках вторичного размещения. Ориентир цены вторичного размещения первоначально был установлен на уровне не ниже 100,1% от номинала, в ходе маркетинга он дважды повышался - финальный ориентир составил 100,2% от номинала, что соответствует доходности к оферте с исполнением в марте 2025 года (через 3,5 года) в размере 8,31% годовых. Объем, предлагаемый к вторичному размещению, составлял до 2 млрд 503,314 млн рублей. Компания разместила 10-летние облигации объемом 5 млрд рублей в сентябре 2016 года по ставке 11,1% годовых. Ставка купона до следующей оферты - 8,21% годовых.