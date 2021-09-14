Индекс Мосбиржи начнет торги во вторник в диапазоне 4045-4060п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник в диапазоне 4045-4060 пунктов, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в районе 4045-4060 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4030, 4010 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4070, 4080 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи способен обновить свой близкий исторический максимум при поддержке улучшившегося состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения", - прогнозирует Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. отмечает аналитик. Косвенное влияние на локальный рынок акций. по его мнению, способна оказать публикация августовской оценки индекса потребительских цен в США (15:30 МСК). Свежие данные по инфляции будут рассматриваться участниками торгов через призму их возможного влияния на монетарную политику ФРС.

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