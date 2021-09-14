Возможно снижение рубля к 71,5-72 руб./$1 в ближайшей перспективе - BCS Express

Возможно снижение курса пары USD/RUB к уровням 71,5-72 руб./$1 уже в ближайшей перспективе, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Жесткие комментарии ЦБ РФ в прошлую пятницу не вызвали одномоментного укрепления рубля, но в понедельник настроения начали меняться. В течение дня мы видели поступательное снижение курса пары USD/RUB, что выглядит оправданным в условиях ожиданий нескольких повышений ключевой ставки в среднесрочной перспективе. Реальные форвардные процентные ставки, учитывающие уровень инфляции, в рубле сейчас гораздо интересней валют развитых стран. От более сильного снижения USD/RUB, пожалуй, сдерживает лишь фактор значительных покупок валюты со стороны Минфина в рамках бюджетного правила. В то же время рынок нефти располагает к более крепкому рублю. По паре USD/RUB в базовом сценарии ожидаю спуска в область 71,5-72 руб./$1. Это может произойти уже в ближайшей перспективе", - пишет аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.