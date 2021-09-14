Текущий рост котировок нефти, скорее всего, краткосрочен - ПСБ

Текущий рост котировок нефти марки Brent, скорее всего, краткосрочен, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

Цены на нефть Brent продолжают подрастать при поддержке новостей об угрозе формирования нового урагана, а также на фоне умеренно позитивного прогноза ОПЕК, констатирует аналитик. Мексиканский залив США рискует снова попасть под остановку добычи: тропический шторм "Николас" движется в сторону Техаса и Луизианы, и по прогнозам метеорологов может стать полноценным ураганом. С учетом того, что добывающие мощности и НПЗ еще не восстановились после "Иды", новая угроза означает еще более длительный период работы с пониженной загрузкой и падение добычи нефти, отмечает Крылова.

Что касается отчета ОПЕК, то он вышел в целом неплохим. считает эксперт ПСБ: на текущий год прогноз по спросу сохранен, а на следующий увеличен - ожидается рост на 4,15 млн барр./день, до 100,8 млн барр./день.

"Однако ОПЕК традиционно более позитивно смотрим на рынок нефти. Во вторник в фокусе будет отчет МЭА, и мы ждем более скептических прогнозов. Также во вторник выйдет статистика по запасам от API, которая продолжит отражать последствия урагана "Ида". Факторы поддержки для нефти в виде ураганов мы по-прежнему считаем краткосрочными и полагаем, что отчет МЭА позволит котировкам вернуться ниже - в зону $71-73/барр. В противном случае на смену оптимизма относительно ураганов могут прийти опасения сворачивания программы стимулов ФРС уже в текущем году: ждем, что эта информация будет раскрыта на заседании 22 сентября", - пишет Крылова.

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