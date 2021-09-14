Индекс Мосбиржи начнет торги во вторник, скорее всего, в небольшом плюсе - BCS Express

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник, скорее всего, в небольшом плюсе на сложившемся к утру нейтральном внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Индекс Мосбиржи подошел к промежуточной цели на 4055 пунктах. В качестве следующего ориентира ранее выделяли район 4110 пунктов. При спокойном внешнем фоне индекс может спокойно достигнуть этих отметок. Риски для рынка в первую очередь связаны с ухудшением настроений на американских площадках. Однако для нашего ориентированного на экспорт рынка они пока полностью компенсируются стабильно высокими ценами на commodities", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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