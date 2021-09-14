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14 сентября 2021 года 09:30

Подъем Dow Jones в понедельник стал самым существенным с 5 августа

Индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 в понедельник выросли, Nasdaq Composite завершил день в слабом минусе. Фондовые рынки стран АТР в основном демонстрируют положительную динамику во вторник. Цены на нефть продолжают рост.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 в понедельник выросли впервые за шесть торговых сессий на фоне отсутствия значимых корпоративных новостей или статистической информации.

При этом подъем Dow Jones на 0,8% стал самым существенным с 5 августа, по данным FactSet.

В то же время Nasdaq Composite завершил день в слабом минусе. Индекс продемонстрировал снижение четвертые торги подряд, чего не происходило с 19 июля.

Позитивное влияние на рынок оказывают ожидания инвесторов, что Федеральная резервная система и правительство США продолжат оказывать поддержку экономике, сообщает MarketWatch.

"Я уверен, что у "быков" немного больше боеприпасов, чем у "медведей", - заявил директор по инвестициям Arbuthnot Latham Грегори Пердон, добавив, что финансовая поддержка по-прежнему остается.

Акции нефтепроизводителей возглавили подъем на фоне повышения цены нефти после того, как ОПЕК повысил оценку роста спроса на нее в 2022 году на 0,9 млн баррелей в сутки - до 4,2 млн б/с.

В том числе взлетела цена бумаг Marathon Oil (SPB: MRO) (+7,2%), APA Corp. (+7,8%), Occidental Petroleum (SPB: OXY) (+6,7%), Chevron Corp. (SPB: CVX) (+2%).

В число лидеров роста котировок среди компонентов Dow Jones вошли страховщик UnitedHealth Group (SPB: UNH) (+2,6%), производитель чипов Intel Corp. (SPB: INTC) (+2,1%) и Boeing Co. (SPB: BA) (+2%).

Цена бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL) повысилась на 0,4% в ожидании ежегодного мероприятия, которое пройдет во вторник. По прогнозам экспертов, на нем компания может представить новую линейку смартфонов iPhone.

United Parcel Service (SPB: UPS) объявила о покупке краудсорсинговой онлайн-платформы Roadie, позволяющей доставлять товары день в день. Сумма сделки не раскрывается. Roadie представляет собой платформу, состоящую из множества водителей, которые выполняют доставку на своих собственных автомобилях. Стоимость UPS поднялась за день на 0,6%.

Между тем акции Dick's Sporting Goods (SPB: DKS) подешевели на 1,3%. Ритейлер спортивных товаров планирует нанять 10 тыс. временных сотрудников на праздничный сезон в этом году - максимальное количество в истории компании.

Котировки ADR Alibaba Group Holding (SPB: BABA) снизились на 1,6%. Власти Китая намерены разделить платежный сервис Alipay, принадлежащий компании миллиардера Джека Ма Ant Group, число пользователей которого составляет более 1 млрд, сообщила Financial Times со ссылкой на информированные источники. По их словам, Пекин требует от Ant выделить в самостоятельный бизнес сервисы онлайн-кредитования Huabei и Jiebei, привлечь в него сторонних акционеров, а также создать для этих операций самостоятельное приложение. Ant, являющаяся крупнейшей в Китае компанией сферы финансовых технологий и оператором популярного платежного сервиса Alipay, на треть принадлежит Alibaba.

На этой новости также подешевели торгующиеся в США бумаги других китайских компаний, включая Bilibili Inc. (SPB: BILI) - на 3,5%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличилось на 261,91 пункта (0,76%) - до 34869,63 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 выросло за день на 10,15 пункта (0,23%), составив 4468,73 пункта.

Между тем Nasdaq Composite по итогам торгов опустился на 9,91 пункта (0,07%) - до 15105,58 пункта.

з Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном демонстрируют положительную динамику во вторник. Гонконгский индекс продолжает опускаться на фоне ужесточения политики со стороны китайских регуляторов.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией с распространением COVID-19 в мире, которая непосредственно влияет на темпы экономического восстановления.

Во вторник инвесторы ждут публикации данных об инфляции в США в августе. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозируют показатель на уровне 5,3%.

Рост цен вызывает опасения среди трейдеров, что Федеральная резервная система (ФРС) США может отказаться от таких мер поддержки экономики, как льготное кредитование и низкие процентные ставки. Однако представители ФРС указали на то, что, по их мнению, такой скачок является временным, и они сохранят процентные ставки на низком уровне до тех пор, пока не произойдет уверенное восстановление экономики, отмечает MarketWatch.

Японский индекс NIKKEI 225 к 8:10 мск прибавил 0,6%.

В лидеры роста на японском рынке выходят акций страховой компании Tokio Marine Holdings Inc. (+6,5%), владельца интернет-портала Yahoo - Z Holdings Corp. (+5,4%) и работающей в химической отрасли Showa Denko K.K. (+5%).

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:15 мск снизился на 0,1%, в то время как китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%.

На торгах в Гонконге сильнее всего дешевеют акции банков и страховых компаний: China Merchants Bank Co. Ltd. - 1,5%, China Construction Bank Corp. - на 1,2%, Ping An Insurance Co. of China Ltd. - на 1%.

Стоимость китайских технологических компаний также продолжает снижаться на фоне ужесточения контроля за сектором со стороны властей Китая.

Днем ранее стало известно, что Пекин требует от компании миллиардера Джека Ма Ant Group выделить в самостоятельный бизнес сервисы онлайн-кредитования Huabei и Jiebei, привлечь в него сторонних акционеров, а также создать для этих операций самостоятельное приложение. В соответствии с планом китайских властей, Ant должна передавать пользовательские данные, используемые при принятии решений относительно выдачи кредитов, в новое бюро кредитных историй, которое будет частично принадлежать государству

Котировки акций Meituan опускаются на 0,3%, Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. - на 1,2%.

Южнокорейский KOSPI к 8:25 мск вырос на 1,1%.

Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor Co. прибавляют 2,7%. Стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличивается на 1,6%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 1%%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 незначительно подрос на 0,07%.

Индекс делового доверия в стране в августе составил минус 5 пунктов, свидетельствуют данные Национального банка Австралии. Согласно пересмотренным данным, в июле индекс был на уровне минус 7 пунктов. Уверенность австралийских предпринимателей увеличилась в таких секторах, как транспорт, финансы и недвижимость, и снизилась в добывающей и строительной сферах, а также в ритейле.

На австралийском рынке акций больше всего прибавляют в цене бумаги компаний, работающих в энергетическом и добывающем секторах: Beach Energy Ltd. (+7,2%), Woodside Petroleum Ltd. (+6%), Chalice Mining Ltd. (+5%), Gold Road Resources Ltd. (+4,9%), Oil Search Ltd. (+4,8%) и Santos Ltd. (+4,4%).

Цены на нефть поднимаются до максимумов за шесть недель и продолжают рост в связи с приближением нового тропического шторма к Мексиканскому заливу, в то время как производители нефти в этом регионе до сих пор не восстановились после урагана "Ида".

Тропический шторм "Николас", который может достичь силы урагана прежде, чем достигнуть суши, вероятно, вызовет проливные дожди в Хьюстоне и ряде районов Луизианы.

Royal Dutch Shell, крупнейший производитель нефти в Мексиканском заливе, уже начала эвакуировать сотрудников с морских платформ, готовясь к урагану.

Спустя более двух недель после прохождения "Иды" все еще не восстановлена работа мощностей, обеспечивающих порядка 44% добычи нефти в американской части Мексиканского залива.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК во вторник составляет $73,98 за баррель, что на $0,47 (0,64%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,59 (0,8%) - до $73,51 за баррель, максимума с 30 июля.

Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $70,98 за баррель, что на $0,53 (0,74%) выше итогового значения предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $0,73 (1,1%) - до $70,45 за баррель, самого высокого значения с 3 августа.

"Угроза новых перебоев в добыче из-за экстремальной погоды вызывает беспокойство у производителей, а также является причиной, по которой трейдеры закладывают премию к рыночной цене нефти, - отмечает аналитик Rystad Energy Нишант Бхушан. - Новый тропический шторм "Николас" в Мексиканском заливе может перерасти в ураган и ударить по Техасу в ближайшие дни".

ОПЕК, опубликовавшая в понедельник ежемесячный обзор по рынку, сохранила оценку роста спроса на нефть в 2021 году - как и месяц назад эксперты ожидают, что потребление в мире в текущем году увеличится к 2020 году на 6 млн баррелей в сутки. При этом эксперты повысили оценку потребления сырья в 2020 году на 110 тыс. б/с, поэтому ожидается, что по итогам 2021 года оно составит 96,68 млн б/с.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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