Рубль незначительно меняется к доллару и евро утром во вторник в ожидании новых триггеров к движению

Москва. 14 сентября. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" во вторник незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых триггеров к движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,67-72,78 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,7175 руб./$1 (+6,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 85,835 руб./EUR1 (+3,5 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 5,02 коп. к уровню закрытия 13 сентября, до 78,62 рубля.

Доллар при этом оказался на 36,66 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 28 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро на старте торгов 14 сентября обусловлены отсутствием новых стимулов к движению. Инвесторы находятся в ожидании новостей об инфляции в США, что может повлиять на планы Федеральной резервной системы (ФРС) в отношении сворачивания антикризисных мер поддержки экономики.

Во вторник ожидается обнародование показателей инфляции в США за август. Согласно данным Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка, ожидания американцев в отношении темпов роста потребительских цен достигли рекордных 5,2% против 4,8% в предыдущие два месяца. Это самый высокий уровень за все время наблюдений с 2013 года. При этом показатель увеличивался десятый месяц подряд.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $73,93 за баррель, что на 0,57% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $70,88 за баррель, что на 0,61% выше уровня на закрытие рынка 13 сентября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 растет на 0,67%, китайский CSI300 теряет 0,29%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 повышается на 0,2%.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 в понедельник выросли впервые за шесть торговых сессий на фоне отсутствия значимых корпоративных новостей или статистической информации. В то же время Nasdaq Composite завершил день в слабом минусе. Индекс продемонстрировал снижение четвертые торги подряд, чего не происходило с 19 июля.