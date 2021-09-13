13 сентября 2021 года 19:49
Изменения цен евробондов РФ в понедельник незначительные в ожидании прояснения позиции ФРС в отношении монетарных стимулов
Москва. 13 сентября. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник незначительные в ожидании прояснения позиции Федеральной резервной системы (ФРС) США в отношении дальнейшей судьбы монетарных стимулов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не продемонстрировали ярко выраженной динамики, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего дня.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась всего на 2 базисных пункта по отношению к закрытию пятницы и составила 114,85% от номинала, что соответствует доходности 1,37% годовых (без изменений к предыдущему дню).
Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день всего на 0,6 базисного пункта, до 100,325% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,065% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США не изменился, составив 130,5 базисного пункта.
Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли всего на 2 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 139,52% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,33% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 9 базисных пунктов, до 133,46% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта, до 3,36% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 1 базисный пункт - до 113,55% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 1,735% годовых), евробонды с погашением в 2023 году выросли в цене также на 1 базисный пункт, до 108,54% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт, до 0,58% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 23 базисных пункта - до 130,35% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 3,46% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 12 базисных пунктов, до 112,58% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 1,935% годовых).
"Сегодня российские еврооблигации в целом не демонстрируют ярко выраженной динамики, хотя ряд выпусков чувствуют себя более уверенно, показывая небольшое ценовое повышение. Так, доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году снизилась за день на 1 базисный пункт - до 2,23% годовых, доходность самого "длинного" выпуска с погашением в 2047 году также опустилась на 1 базисный пункт, до 3,46% годовых. Поддержку отечественным долговым бумагам оказывают как растущие цены на нефть на фоне прогнозов ОПЕК более высокого спроса на углеводороды, так и плавный рост котировок американских казначейских обязательств. Процентные ставки десятилетних US Treasuries снизились на 2 базисных пункта по отношению к пятнице. Из важных для мировых долговых рынков событий стоит отметить публикацию в США данных об инфляции, которые могут в той или иной степени повлиять на перспективы монетарных стимулов ФРС, а этот фактор является в последнее время одним из определяющих настроение на рынках", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.
Опубликовано: /Финмаркет/
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