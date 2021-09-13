.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ обновил максимум индекса Мосбиржи на закрытие во главе с НОВАТЭКом
.
ГЛАВНОЕ
Росстат улучшил оценку роста ВВП РФ во 2-м квартале до 10,5%
Росстат незначительно повысил оценку роста ВВП РФ во 2-м квартале - до 10,5% с объявленного ранее 10,3%. Относительно 2-го квартала доковидного 2019 года экономика в апреле-июне увеличилась на 1,9%
 
Каждый четвертый регион завершит год с дефицитом бюджета
Россия постепенно выходит из кризиса, и большинство субъектов имеют положительную динамику темпа роста собственных доходов, сообщил замминистра финансов Леонид Горнин. По его словам, в 2021 году этот показатель значительно превысит запланированные...
 
Хакеры наращивают интенсивность атак
За последний месяц (с 9 августа по 9 сентября) выявлено более 150 атак на российские финансовые организации, свидетельствуют данные Orange Business Services, поставляющей цифровые сервисы для многих фиорганизаций. "При этом их интенсивность...
 
Процедуру банкротства граждан сделают более эффективной
Минфин РФ предлагает создать институт медиации при реструктуризации долговой нагрузки граждан и допускает, что этот институт в долгосрочной перспективе может быть совмещен с деятельностью коллекторов, финансового уполномоченного или судебных...
 
13 сентября 2021 года 19:21

Рынок акций РФ обновил максимум индекса Мосбиржи на закрытие во главе с НОВАТЭКом

Москва. 13 сентября. Рынок акций РФ завершил торги уверенным ростом на фоне позитивной динамики внешних фондовых и сырьевых площадок; индекс Мосбиржи обновил исторический максимум на закрытие торгов во главе с также обновившими пики бумагами "НОВАТЭКа" благодаря раллирующим ценам на газ.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 4041,16 пункта (+1%), индекс РТС - 1751,08 пункта (+1,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4%.

Доллар просел до 72,7 рубля (-0,47 рубля).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+4%, до 1984,6 рубля), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,4%, до 331 рубля), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%).

Цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в понедельник достигла 62 евро за кВт.ч, или $755 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) в понедельник заявило, что получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до 4-х месяцев.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "Московской Биржи" (-0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,5%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%).

Как отмечает трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, индексы в США в начале неделе показывают неуверенную динамику. С одной стороны, в стране могут вырасти темпы вакцинации от коронавируса, что даст возможность экономике восстанавливаться более быстрыми темпами. С другой - пока статистика по рынку труда и данные по инфляции сдерживают оптимизм инвесторов.

По словам аналитика "Сбер Управление активами" Александры Овчинниковой, оптимизм на сырьевых рынках поддержал рынок акций РФ, также оптимизм преобладал в понедельник на мировых фондовых площадках.

Во вторник будут опубликованы данные по инфляции в США за август. Фактические данные станут важным сигналом для решения Федрезерва по денежно-кредитной политике. Консенсус-прогноз предполагает снижение инфляции до 5,3% годовых с 5,4% месяцем ранее. Если же инфляция продолжит рост, то стоит ожидать нервозности на рынках, так как это выступит стимулом к более скорому сворачиванию монетарных стимулов. Таким образом, в приоритете у инвесторов по-прежнему остается грядущее заседание ФРС и риски, связанные с регулированием китайского рынка.

ОПЕК повысила прогноз по мировому спросу на нефть в 2022 году, что способствовало преодолению нефтяными котировками Brent порога в $73 за баррель. Во вторник ожидаемый диапазон по индексу РТС составляет 1710-1760 пунктов, полагает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, отечественный рынок начал новую неделю с закрепления выше 4000 пунктов по индексу МосБиржи, отменив попытки развития коррекции. Оптимизм игроков подогревала нефть (на фоне проблем восстановления добычи в Мексиканском заливе), алюминий (предпринял попытку штурма уровня $3000 за тонну на фоне сокращения производства в Китае и вероятных рисков поставок бокситов из Гвинеи), а также раллирующие цены на газ в Европе.

Крайне благоприятная ситуация с ценами на алюминий повышает вероятность дивидендов "Русала" по итогам 2021 года, хотя акционеры на собрании 9 сентября не одобрили выплаты за I полугодие. Также бумаги "Газпрома" все ближе к рекордным дивидендам за 2021 год. Строительство "Северного потока 2" завершено, цены на газ в Европе крайне высокие, а ПХГ отстают от графика по заполняемости. На рынке уже поговаривают о штурме акций "Газпрома" уровня 400 рублей за акцию.

Очередные запросы властей КНР к интернет-компаниям рассматриваются больше в качестве локальной истории, включая новые требования по разделению финансовых услуг. Европейские инвесторы сосредоточились на секторах, которые выигрывают от более сильного экономического роста. Основной вклад в повышение индексов вносили банки, нефтегазовые компании, застройщики и ресурсные компании.

К вечеру минувшего воскресенья 48,6% потенциала добычи в американском секторе Мексиканского залива все еще находилось вне работы. Таким образом, потери в баррелях снизились до 0,88 млн в сутки. В Минэнерго США полагают, что из-за ситуации после урагана "Ида" цены на нефть будут удерживаться вблизи текущих уровней до конца года. С одной стороны, дефицит поставок частично покрывается за счет стратегических резервов, но это означает общее сокращение доступных объемов. Согласно очередному ежемесячному докладу ОПЕК, прогноз роста спроса в 2022 году повышен на 900 тыс. б/с - до 4,2 млн б/с.

Инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев обратил внимание на акции "Аэрофлота", которые могут показать дальнейший подъем.

Сокращение пассажиропотока "Аэрофлота" в августе относительно допандемийных уровней 2019 года составило 13%. В июле этот показатель был меньше на 16%. Постепенное восстановление объемов перевозок получит дополнительный импульс с открытием новых международных направлений. В частности, с 21 сентября возобновляется авиасообщение с Испанией - одним из наиболее популярных европейских направлений. На таком фоне можно рассчитывать на выход авиакомпании в прибыль по результатам III квартала 2021 года, что будет оказывать поддержку котировкам акций "Аэрофлота" до конца года, считает эксперт.

В Азии в понедельник динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,5%), "плюсует" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 0,2-0,6%), в США нет единого вектора (индексы S&P 500 и Dow подросли на 0,1-0,8%, Nasdaq просел на 0,3%).

На инвесторов по-прежнему оказывает давление ситуация с распространением штамма "дельта" COVID-19 в мире, которая вынуждает правительства повторно вводить или ужесточать уже имеющиеся ограничения. Это приводит к замедлению темпов экономического восстановления, отмечает MarketWatch.

На нефтяном рынке цены подросли на фоне медленного восстановления добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида", а также прогнозов снижения запасов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $73,4 за баррель (+0,7% и +2,1% в пятницу), октябрьская цена WTI - $70,34 за баррель (+0,9% и +2,3% в пятницу).

Спустя более чем две недели после урагана все еще не восстановлена работа добывающих мощностей, обеспечивающих почти половину производства нефти в американской части Мексиканского залива, свидетельствуют данные Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США.

Эксперты Goldman Sachs отмечают, что проблемы, вызванные ураганом, привели к снижению запасов в США примерно на 30 млн баррелей, и сокращение может увеличиться до 40 млн баррелей. При этом аналитики ожидают, что нефть станет лидером среди сырьевых товаров по темпам роста стоимости в IV квартале.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали, что число действующих нефтяных добывающих установок в США на прошлой неделе выросло на 7 единиц - до 401.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+39,9%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC), Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") (+33%), акции ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+9,3%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+6,9% и +8,3% "префы"), OR Group (MOEX: ORUP) (+4,5%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+4,3%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+4,2%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+4,1%), расписки Mail.ru (MOEX: MAIL) Group (+4,1%).

Подешевели бумаги "Белона" (MOEX: BLNG) (-7%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-3,3% и -3,1% "префы"), ГДР Fix Price (MOEX: FIXP) (-3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 80,911 млрд рублей (из них 22,11 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 16,77 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 7,12 млрд рублей на акции UC Rusal).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 сентября 2021 года 19:49
Изменения цен евробондов РФ в понедельник незначительные в ожидании прояснения позиции ФРС в отношении монетарных стимулов
Москва. 13 сентября. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник незначительные в ожидании прояснения позиции Федеральной резервной системы (ФРС) США в отношении дальнейшей судьбы монетарных стимулов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не продемонстрировали ярко выраженной динамики, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего дня.    читать дальше
.
13 сентября 2021 года 19:47
Рубль вечером продолжает расти к доллару и евро на внешнем позитиве и дорожающей нефти
Москва. 13 сентября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль растет к бивалютной корзине, отыгрывая продолжающуюся нормализацию денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России, а также благодаря позитивным сигналам с внешних рынков и дорожающей нефти.    читать дальше
.
13 сентября 2021 года 19:00
Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 14 сентября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - отчет по рынку труда Великобритании за июль (09:00 МСК); - ежемесячный...    читать дальше
.
13 сентября 2021 года 18:45
Потенциал роста акций Apple составляет 16% от текущих уровней - "Инвестиционный банк Синара"
Потенциал роста акций Apple Inc. составляет 16% от текущих уровней, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев. Аналитик напоминает, что в в пятницу федеральный судья постановила, что Apple не вправе запрещать разработчикам принимать платежи от пользователей за пределами App...    читать дальше
.
13 сентября 2021 года 18:22
ПСБ рекомендует покупать акции Газпрома и НОВАТЭКа на среднесрочную перспективу
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Газпрома" и "НОВАТЭКа" на среднесрочную перспективу, говорится в аналитическом материале банка. "Цены на газ в Европе и Азии продолжают обновлять пиковые уровни: на газовом хабе TTF в Нидерландах фьючерс на месяц вперед (октябрь) и...    читать дальше
.
13 сентября 2021 года 17:52
Ставка ЦБ РФ может превысить 7% в 2022г - "Инвестиционный банк Синара"
Ключевая ставка ЦБ РФ может превысить уровень в 7% в 2022 году, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "ЦБ РФ выбрал в прошедшую пятницу минимальный шаг повышения ключевой ставки - 25 б.п. (до 6,75%). Осторожное решение было продиктовано экономическими данными, которые демонстрируют...    читать дальше
.
13 сентября 2021 года 17:36
Возможно укрепление рубля до 71 руб./$1 к концу 2021г - BCS GM
Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару до уровня 71 руб./$1 к концу текущего года, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). "Мы можем увидеть ослабление рубля в ближайшие дни, как, впрочем, и других валют, против доллара США: не исключаем, что на этой неделе рубль может...    читать дальше
.
13 сентября 2021 года 17:15
Возможен рост ставки ЦБР до 7% в ближайшие месяцы - ITI Capital
Возможен рост ключевой ставки Банка России до уровня 7% в ближайшие месяцы, полагают эксперты ITI Capital. "Тот факт, что Банк России начал формировать у инвесторов ожидания более длительной фазы цикла, безусловно, наиболее важный итог прошедшего в пятницу заседания регулятора. На текущий момент...    читать дальше
.
13 сентября 2021 года 16:48
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 6800 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 6800 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: выше 6400 рублей, потенциальная доходность: 6,25%, стоп-приказ: 6290 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО...    читать дальше
.
13 сентября 2021 года 16:29
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Facebook с целью $409
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Facebook Inc. с целью $409 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8%, стоп-приказ: $364,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Facebook владеет такими популярными...    читать дальше
.
13 сентября 2021 года 16:07
BCS назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "ММК", "Газпром", ВТБ, "АЛРОСА" и "РусАл", говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы по-прежнему позитивно смотрим на "ММК" в свете высоких локальных цен на сталь, к тому же бумага -...    читать дальше
.
13 сентября 2021 года 15:45
Рубль днем дорожает к доллару и евро благодаря позитиву на внешних рынках и растущей нефти
Москва. 13 сентября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль растет к бивалютной корзине после пятничного заседания совета директоров Банка России, повысившего ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 6,75% годовых, а также благодаря позитивным сигналам с внешних рынков и дорожающей нефти.    читать дальше
.
13 сентября 2021 года 15:45
Индекс S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4450-4500п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4450-4500 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Хотя в пятницу S&P 500 пробил вниз психологически значимую отметку в 4500 пунктов, он по-прежнему находится в рамках...    читать дальше
.
13 сентября 2021 года 15:26
BCS назвал топ-5 акций США на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли NXP Semiconductors, Vertex Pharmaceuticals, WestRock Co., AES Corp. и Splunk Inc., говорится в комментарии инвесткомпании. Компания NXP Semiconductors предлагает широкий...    читать дальше
.
13 сентября 2021 года 15:05
Возврат Банка России к смягчению ДКП начнется во II полугодии 2022г - Райффайзенбанк
Возврат Банка России к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) начнется во II полугодии 2022г, полагает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Эксперт напоминает, что на заседании в пятницу ЦБ повысил ключевую ставку на 25 б.п., доведя ее до уровня в 6,75%. Хотя такое решение...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.