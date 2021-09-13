Рынок акций РФ обновил максимум индекса Мосбиржи на закрытие во главе с НОВАТЭКом

Москва. 13 сентября. Рынок акций РФ завершил торги уверенным ростом на фоне позитивной динамики внешних фондовых и сырьевых площадок; индекс Мосбиржи обновил исторический максимум на закрытие торгов во главе с также обновившими пики бумагами "НОВАТЭКа" благодаря раллирующим ценам на газ.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 4041,16 пункта (+1%), индекс РТС - 1751,08 пункта (+1,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4%.

Доллар просел до 72,7 рубля (-0,47 рубля).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+4%, до 1984,6 рубля), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,4%, до 331 рубля), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%).

Цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в понедельник достигла 62 евро за кВт.ч, или $755 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) в понедельник заявило, что получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до 4-х месяцев.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "Московской Биржи" (-0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,5%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%).

Как отмечает трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, индексы в США в начале неделе показывают неуверенную динамику. С одной стороны, в стране могут вырасти темпы вакцинации от коронавируса, что даст возможность экономике восстанавливаться более быстрыми темпами. С другой - пока статистика по рынку труда и данные по инфляции сдерживают оптимизм инвесторов.

По словам аналитика "Сбер Управление активами" Александры Овчинниковой, оптимизм на сырьевых рынках поддержал рынок акций РФ, также оптимизм преобладал в понедельник на мировых фондовых площадках.

Во вторник будут опубликованы данные по инфляции в США за август. Фактические данные станут важным сигналом для решения Федрезерва по денежно-кредитной политике. Консенсус-прогноз предполагает снижение инфляции до 5,3% годовых с 5,4% месяцем ранее. Если же инфляция продолжит рост, то стоит ожидать нервозности на рынках, так как это выступит стимулом к более скорому сворачиванию монетарных стимулов. Таким образом, в приоритете у инвесторов по-прежнему остается грядущее заседание ФРС и риски, связанные с регулированием китайского рынка.

ОПЕК повысила прогноз по мировому спросу на нефть в 2022 году, что способствовало преодолению нефтяными котировками Brent порога в $73 за баррель. Во вторник ожидаемый диапазон по индексу РТС составляет 1710-1760 пунктов, полагает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, отечественный рынок начал новую неделю с закрепления выше 4000 пунктов по индексу МосБиржи, отменив попытки развития коррекции. Оптимизм игроков подогревала нефть (на фоне проблем восстановления добычи в Мексиканском заливе), алюминий (предпринял попытку штурма уровня $3000 за тонну на фоне сокращения производства в Китае и вероятных рисков поставок бокситов из Гвинеи), а также раллирующие цены на газ в Европе.

Крайне благоприятная ситуация с ценами на алюминий повышает вероятность дивидендов "Русала" по итогам 2021 года, хотя акционеры на собрании 9 сентября не одобрили выплаты за I полугодие. Также бумаги "Газпрома" все ближе к рекордным дивидендам за 2021 год. Строительство "Северного потока 2" завершено, цены на газ в Европе крайне высокие, а ПХГ отстают от графика по заполняемости. На рынке уже поговаривают о штурме акций "Газпрома" уровня 400 рублей за акцию.

Очередные запросы властей КНР к интернет-компаниям рассматриваются больше в качестве локальной истории, включая новые требования по разделению финансовых услуг. Европейские инвесторы сосредоточились на секторах, которые выигрывают от более сильного экономического роста. Основной вклад в повышение индексов вносили банки, нефтегазовые компании, застройщики и ресурсные компании.

К вечеру минувшего воскресенья 48,6% потенциала добычи в американском секторе Мексиканского залива все еще находилось вне работы. Таким образом, потери в баррелях снизились до 0,88 млн в сутки. В Минэнерго США полагают, что из-за ситуации после урагана "Ида" цены на нефть будут удерживаться вблизи текущих уровней до конца года. С одной стороны, дефицит поставок частично покрывается за счет стратегических резервов, но это означает общее сокращение доступных объемов. Согласно очередному ежемесячному докладу ОПЕК, прогноз роста спроса в 2022 году повышен на 900 тыс. б/с - до 4,2 млн б/с.

Инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев обратил внимание на акции "Аэрофлота", которые могут показать дальнейший подъем.

Сокращение пассажиропотока "Аэрофлота" в августе относительно допандемийных уровней 2019 года составило 13%. В июле этот показатель был меньше на 16%. Постепенное восстановление объемов перевозок получит дополнительный импульс с открытием новых международных направлений. В частности, с 21 сентября возобновляется авиасообщение с Испанией - одним из наиболее популярных европейских направлений. На таком фоне можно рассчитывать на выход авиакомпании в прибыль по результатам III квартала 2021 года, что будет оказывать поддержку котировкам акций "Аэрофлота" до конца года, считает эксперт.

В Азии в понедельник динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,5%), "плюсует" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 0,2-0,6%), в США нет единого вектора (индексы S&P 500 и Dow подросли на 0,1-0,8%, Nasdaq просел на 0,3%).

На инвесторов по-прежнему оказывает давление ситуация с распространением штамма "дельта" COVID-19 в мире, которая вынуждает правительства повторно вводить или ужесточать уже имеющиеся ограничения. Это приводит к замедлению темпов экономического восстановления, отмечает MarketWatch.

На нефтяном рынке цены подросли на фоне медленного восстановления добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида", а также прогнозов снижения запасов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $73,4 за баррель (+0,7% и +2,1% в пятницу), октябрьская цена WTI - $70,34 за баррель (+0,9% и +2,3% в пятницу).

Спустя более чем две недели после урагана все еще не восстановлена работа добывающих мощностей, обеспечивающих почти половину производства нефти в американской части Мексиканского залива, свидетельствуют данные Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США.

Эксперты Goldman Sachs отмечают, что проблемы, вызванные ураганом, привели к снижению запасов в США примерно на 30 млн баррелей, и сокращение может увеличиться до 40 млн баррелей. При этом аналитики ожидают, что нефть станет лидером среди сырьевых товаров по темпам роста стоимости в IV квартале.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали, что число действующих нефтяных добывающих установок в США на прошлой неделе выросло на 7 единиц - до 401.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+39,9%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC), Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") (+33%), акции ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+9,3%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+6,9% и +8,3% "префы"), OR Group (MOEX: ORUP) (+4,5%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+4,3%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+4,2%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+4,1%), расписки Mail.ru (MOEX: MAIL) Group (+4,1%).

Подешевели бумаги "Белона" (MOEX: BLNG) (-7%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-3,3% и -3,1% "префы"), ГДР Fix Price (MOEX: FIXP) (-3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 80,911 млрд рублей (из них 22,11 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 16,77 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 7,12 млрд рублей на акции UC Rusal).