Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 14 сентября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- отчет по рынку труда Великобритании за июль (09:00 МСК);

- ежемесячный отчет МЭА (11:00 МСК);

- индекс потребительских цен США за август (15:30 МСК);

- выступления представителей Бундесбанка и ЕЦБ (в течение дня);

- презентация новых продуктов Apple (20:00 МСК);

- "РусАгро" проведет конференцию Capital Markets Day;

- ФАС продолжит рассмотрение дела в отношении "ММК" по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат.

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