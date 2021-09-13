Рубль днем дорожает к доллару и евро благодаря позитиву на внешних рынках и растущей нефти

Москва. 13 сентября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль растет к бивалютной корзине после пятничного заседания совета директоров Банка России, повысившего ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 6,75% годовых, а также благодаря позитивным сигналам с внешних рынков и дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 72,95 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 22,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,89 руб./EUR1, подешевев на 55,75 копейки. При этом евро торговался ниже 86 руб./EUR1 впервые с 18 августа. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 26,8 копейки - до 78,7 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 14 сентября на 32,41 копейки, до 73,0841 руб./$1, и уменьшил курс евро на 3,28 копейки, до 86,116 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно дорожает к доллару и евро на дневных торгах благодаря позитивной динамике мировых рынков и росту нефти. Поддержку рублю также продолжает оказывать решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку и его намерение продолжить нормализацию денежно-кредитной политики в дальнейшем.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сказано в заявлении регулятора от 10 сентября.

"Мы не прогнозируем возможные пики, мы настраиваем денежно-кредитную политику так, чтобы достичь своей цели и вернуть инфляцию устойчиво к 4%. То, что ситуация может таким образом развиваться, что понадобиться не одно повышение ставки, мы это сигнализировали, и это значит, что ключевая ставка может оказаться и выше 7%", - заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге после заседания.

Решение, принятое Банком России о повышении ключевой ставки на 25 б.п. - с 6,5% до 6,75% - стало пятым повышением подряд. При этом с момента начала цикла нормализации денежно-кредитной политики в марте этого года ставка поднялась уже на 2,5 п.п.

В центре внимания рынка на этой неделе - августовские данные о динамике потребительских цен в США, которые будут обнародованы во вторник министерством труда США. Консенсус-прогноз экспертов предполагает, что инфляция в Штатах в прошлом месяце немного замедлилась - до 5,3% в годовом выражении по сравнению с 5,4% в июле, свидетельствуют данные Trading Economics.

Трейдеры внимательно следят за показателями инфляции, поскольку они напрямую влияют на планы Федеральной резервной системы (ФРС) в отношении сворачивания антикризисных мер поддержки экономики. Недавние комментарии представителей ФРС позволяют предположить, что американский ЦБ намерен приступить к сокращению объемов выкупа облигаций до конца текущего года.

ФРС следует приступить к сокращению ежемесячных объемов выкупа активов в этом году, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер, и слабый августовский отчет по американскому рынку труда не изменил ее мнения. "Я хотела бы, чтобы мы приступили к сокращению выкупа активов в текущем году и свернули эту программу в первом полугодии 2022 года", - заявила Местер в пятницу в ходе онлайн-конференции, проводимой Центробанком Финляндии.

Местер также заявила, что, по ее мнению, распространение штамма COVID-19 "дельта" не остановит восстановление экономики США. Бизнес и жители страны научились справляться с пандемией, сказала она. Несмотря на то, что экономический рост в четвертом квартале может замедлиться из-за "дельты", его темпы останутся довольно высокими, и увеличение занятости должно продолжиться, считает Местер.

Местер не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в этом году, но получит его в 2022 году.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник повышаются, в том числе из-за медленного восстановления добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида. Кроме того, рынки ждут ежемесячного отчета ОПЕК.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 0,52% - до $73,3 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на 0,59% и достигли $70,13 за баррель.

Спустя более чем две недели после урагана все еще не восстановлена работа 49% добывающих мощностей в американской части Мексиканского залива, свидетельствуют данные Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США.

"На первый взгляд, реакция нашей валюты на пятничное решение Банка России была противоречивой. Регулятор повысил ставку на четверть процента, но рубль в ответ упал. Причем Центробанк указал на перспективы дальнейшего ужесточения политики. Во многом причина такого поведения валюты кроется в том, что участники рынка рассчитывали на более агрессивное повышение ставки (на 50 базисных пунктов) и были разочарованы. Со стороны нефтяного рынка поступают в основном позитивные сигналы. В понедельник Brent открылась гэпом вверх, превысив зону 73,5 доллара за баррель. Однако на этом фронте присутствуют риски для рубля: как только эффект от перебоев с добычей в Мексиканском заливе будет отыгран и отойдет на задний план, котировки "черного золота" могут опуститься и утянуть за собой "россиянина"", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"На прошлой неделе курс пары "доллар-рубль" в моменте опускался до 72,6 руб./$1. Поддержку рублю оказывал усилившийся глобальный рисковый аппетит - инвесторы продолжили отыгрывать слабые августовские данные по рынку труда США, которые значительно снизили вероятность скорого анонса сроков начала сворачивания программы QE. Впрочем, к концу пятницы курс пары вырос до 73,2 руб./$1, сегодня он вновь снижается, опустившись ниже 73 руб./$1. Вероятно, на этой неделе курс вновь попробует достичь 72,8 руб./$1 на фоне пятничного решения ЦБ РФ - очередной рост ключевой ставки вкупе с ожиданиями скорого окончания цикла ужесточения ДКП повышает привлекательность рубля в операциях carry trade. Впрочем, если данные по инфляции в США окажутся существенно выше ожиданий, то глобальный спрос на рисковые активы может ослабиться, что негативно скажется на рубле. В целом мы ожидаем, что курс пары "доллар-рубль" на этой неделе будет находиться в диапазоне 72,5-74 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в понедельник после решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 6,7% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 10 б.п. - до 7,13% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 6 б.п. - до 7,22% годовых, ставка на срок 3 месяца подросла на 4 б.п. - до 7,47% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 6 б.п. - до 7,53% годовых.