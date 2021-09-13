Ставка ЦБ РФ может превысить 7% в 2022г - "Инвестиционный банк Синара"

Ключевая ставка ЦБ РФ может превысить уровень в 7% в 2022 году, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"ЦБ РФ выбрал в прошедшую пятницу минимальный шаг повышения ключевой ставки - 25 б.п. (до 6,75%). Осторожное решение было продиктовано экономическими данными, которые демонстрируют первые признаки замедления в 3К21. Регулятор допускает возможность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП). Э. Набиуллина пояснила, что в результате повышения ставка может составить более 7,0%, если это потребуется для снижения инфляции, - отмечают эксперты. - Эта информация - новый сигнал для рынка, который изначально считал 7,0% верхним пределом ДКП. Мы, в свою очередь, оставляем наш прогноз ставки на конец года в 7% неизменным, однако видим риски превышения этого уровня в 2022 году".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.