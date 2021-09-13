Возможен рост ставки ЦБР до 7% в ближайшие месяцы - ITI Capital

Возможен рост ключевой ставки Банка России до уровня 7% в ближайшие месяцы, полагают эксперты ITI Capital.

"Тот факт, что Банк России начал формировать у инвесторов ожидания более длительной фазы цикла, безусловно, наиболее важный итог прошедшего в пятницу заседания регулятора. На текущий момент мы по-прежнему ожидаем в базовом сценарии рост ключевой ставки в ближайшие месяцы до 7%. Вместе с тем становится все сложнее утверждать, что это значение окажется пиковым в текущем цикле. Более точные оценки возможно будет сделать чуть позже, по мере выхода статистики по динамике потребительских цен и инфляционных ожиданий предприятий и домохозяйств", - отмечают аналитики в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.