"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 6800 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 6800 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: выше 6400 рублей, потенциальная доходность: 6,25%, стоп-приказ: 6290 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО за I полугодие 2021 года составила 348,4 млрд рублей против убытка 64,2 млрд рублей в предыдущем году. Выручка выросла на 53,8% - до 4 трлн рублей. Компания восстановила работу более половины приостановленных из-за сделки ОПЕК+ скважин в мае 2020 года. С того момента "ЛУКОЙЛ" сократил добычу на 310 тысяч баррелей в сутки, но по мере ослабления ограничений наращивает объемы. Данная тенденция будет способствовать сохранению долгосрочного восходящего тренда в котировках акций", - отмечают эксперты инвесткомпании.

"Цена бумаг несколько торговых сессий консолидируются в канале 6200-6400 рублей. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при росте выше 6400 рублей. При покупке на 9% и выставлении стоп-заявки на уровне 6290 рублей риск на портфель составит 0,15%", - указывают в "Финаме".

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