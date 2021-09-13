"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Facebook с целью $409

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Facebook Inc. с целью $409 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8%, стоп-приказ: $364,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Facebook владеет такими популярными сервисами, как Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus VR и другими. В конце октября-начале ноября ожидается, что компания отчитается за III квартал 2021 года. По последним прогнозам, в отчетном периоде рост выручки может составить 36% в годовом выражении, в связи с чем аналитики Goldman Sachs подняли целевой уровень на 12 месяцев до $450 за акцию. Учитывая устойчивый растущий тренд, котировки акций могут продолжить рост вплоть до финансовой отчетности", - отмечают в инвесткомпании.

"С технической точки зрения бумага движется в рамках растущего тренда. Открывать позицию рекомендуем от текущих уровней с целью $409. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $364,5 риск на портфель составит 0,37%", - указывают эксперты "Финама".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.