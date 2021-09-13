BCS назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "ММК", "Газпром", ВТБ, "АЛРОСА" и "РусАл", говорится в комментарии инвесткомпании.

"Мы по-прежнему позитивно смотрим на "ММК" в свете высоких локальных цен на сталь, к тому же бумага - отличная ставка на падение цен на железную руду. Цены на ЖРС обвалились почти на 40% за 3 месяца, это очень позитивно для "ММК", так как у компании интеграция в руду всего лишь 17% против 130% у "Северстали". Цены на сталь пока не вызывают беспокойства, они стабильны. Коксующийся уголь продолжает дорожать, обвала пока не предвидится. ММК - отличная идея и с точки зрения роста НДПИ из-за низкой интеграции. Катализаторы: снижение цен на ЖРС, стабилизация цен на сталь. Риски: глобальный спрос на сталь может также начать падать", - пишут эксперты.

Прочно удерживает позиции в топ-списке "Газпром" - российская транснациональная энергетическая компания, более 50% акций которой принадлежит государству. Катализаторы для бумаги, по мнению аналитиков: улучшение консенсуса по прибыли за 2021 г. и завершение строительства "Северного потока 2" (США фактически перестали противодействовать проекту). Потенциальный сюрприз по дивидендам был реализован в середине апреля.

"Сохраняем в списке фаворитов ВТБ - российский универсальный коммерческий банк c государственным участием. Мы ожидаем дальнейшей поддержки для акций ВТБ от релиза результатов за 8 месяцев 2021 года по МСФО, учитывая, что текущий уровень чистой прибыли уже превысил ориентир на 2021 год в размере 295 млрд руб. Недавняя презентация стратегии ВТБ "Управление благосостоянием" пролила свет на позиционирование компании на динамично развивающемся рынке розничных инвестиций", - отмечают аналитики инвесткмопании.

Остается в списке перспективных акций и "АЛРОСА". "Дефицит запасов у добывающих компаний и на розничном рынке сохраняется, что позитивно для компании. На прошлой неделе были представлены хорошие результаты продаж за август, которые, несмотря на снижение на 8% м/м (до $306 млн), были более чем на 20% выше средних августовских уровней до пандемии (в 2017-19 гг.), а также на 41% выше г/г. Такая динамика указывает на все еще высокий спрос на алмазы в традиционно слабый сезон, - отмечают эксперты. - Между тем устойчивый интерес к бриллиантам на ключевых рынках США и Китая в сочетании с дефицитом и ожидаемым ажиотажем покупателей в период новогодних праздников может привести к росту цен на алмазы - благоприятный фактор для операционных показателей "АЛРОСА" в среднесрочном плане. Более того, компания видит возможность для дополнительного увеличения объемов выпуска в 2021 году на 5%, что предполагает улучшение показателей продаж до конца года".

"РусАл" - лидер в мировом производстве алюминия - сейчас фундаментально недооценен. Поддержку операционным результатам за II полугодие 2021 года должны оказать высокий мировой спрос и новые ограничения на потребление электроэнергии для производителей алюминия в китайской провинции Гуанси (может вызвать временное закрытие 0,5 млн тонн мощностей). Хотя компания больше других пострадает от введения новых экспортных пошлин в России (15%), основная часть негативного эффекта уже, вероятно, отыграна, поскольку влияние на рыночную капитализацию компании, по нашим оценкам, не превысит 3%. Кроме того, в правительстве обсуждают возможность снижение экспортных пошлин на алюминий к концу 2021 года, а компания сократила чистый долг в I полугодии 2021 года на 31% г/г за счет $1,4 млрд, полученных по итогам выкупа своих акций "Норильским никелем", - пишут аналитики инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.