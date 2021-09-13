BCS назвал топ-5 акций США на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли NXP Semiconductors, Vertex Pharmaceuticals, WestRock Co., AES Corp. и Splunk Inc., говорится в комментарии инвесткомпании.

Компания NXP Semiconductors предлагает широкий спектр полупроводниковой продукции и является ведущим поставщиком полупроводников для авторынка, констатируют эксперты. "Согласно данным за 2020 год, доля рынка NXP и Infineon находится в рамках 11-13%, а более половины мирового рынка поделено между несколькими некрупными игроками. Такая ситуация дает NXP возможность серьезно нарастить рыночную долю. NFC - один из многочисленных сегментов роста для NXP. Компания реализует привлекательную модель интегрированного производства, что дает ей конкурентное преимущество, особенно сейчас, в период сложностей с поставками полупроводников", - отмечают в инвесткомпании.

Vertex Pharmaceuticals - биотехнологическая компания, специализирующаяся на редких заболеваниях. "Цена акций Vertex серьезно просела за последний год в свете решения компании о прекращении разработки двух экспериментальных препаратов для лечения дефицита альфа-1 антитрипсина VX-864 и VX-814. Мы рассматриваем падение котировок как чрезмерную реакцию и одновременно как возможность для покупки бумаг, поскольку компания наращивает рентабельность и прибыль, а ее результаты превышают ожидания рынка, - пишут аналитики. - Также отметим ассортимент продукции компании с фокусом на препараты от муковисцидоза и обширный портфель препаратов в разработке. Мы повышаем наши оценки EPS компании на 2021-22 гг. до $12,35 и $13,20 с $11,35 и $12,40 соответственно".

WestRock Co. - производитель и поставщик бумаги и упаковки, в том числе из гофрированного картона, на рынках Северной и Южной Америки, Европы, Азии и Австралии. "Мы отмечаем эффективную работу менеджмента WestRock, сильную репутацию компании в своей отрасли и ожидаем, что ее продукты и услуги будут пользоваться высоким спросом по окончании коронакризиса. Компанию отличают устойчивые балансовые показатели и привлекательная дивидендная доходность (около 2%) в условиях низких процентных ставок. Кроме того, сейчас акции торгуются с дисконтом в сравнении с группой аналогов на фоне снижения котировок после резкого подъема с пандемических минимумов, достигнутых в марте 2020 года", - указывают в инвесткомпании.

AES Corp. - независимая глобальная компания в электроэнергетике, генерирует около 32 тыс. МВт электроэнергии посредством 55 тепловых электростанций и станций возобновляемой электроэнергии. "Мы полагаем, что эффективные активы компании в сегменте газовой электрогенерации со временем станут источником роста прибыли. Компания выигрывает от благоприятного регулирования в США (Indianapolis Power & Light, Dayton Power & Light и AES Hawaii). Другие долгосрочные позитивные факторы: рост денежного потока, выход из непрофильных активов и прирост как оптовых, так и промышленных клиентов за год, несмотря на пандемию", - отмечают эксперты.

Splunk Inc. - растущая компания в сегменте аналитики данных. "Недавно компания опубликовала откровенно слабую отчетность из-за перехода к новой бизнес-модели. Однако как Adobe, так и Autodesk проходили аналогичный процесс перехода от модели вечной лицензии к модели лицензии с взиманием равной оплаты, становясь сильнее, добиваясь более существенных темпов роста и наращивая рентабельность. Мы полагаем, что Splunk удастся достичь тех же результатов. По мере отступления пандемии пострадавшие бизнесы могут рассмотреть возможность увеличения бюджетов на IT-услуги", - пишут аналитики.

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